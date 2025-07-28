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 | Efe Demir

Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı! Bir buçuk saat boyunca yardım istedi

Ankara'da bir özel hastanede doğum sancıları başlayan kadın, iddiaya göre yaklaşık bir buçuk saat boyunca yardım çağrısında bulunmasına rağmen hiçbir hekimin müdahalesi olmadan doğum yaptı. Anne ve bebeğin hayatını tesadüfen hastanede bulunan başka bir hastanenin doktoru kurtardı. Konuyla ilgili hastaneden bir açıklama yapılmazken, aile avukatının iddiaları şoke etti. İşte korkunç olayın detayları...

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Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı! Bir buçuk saat boyunca yardım istedi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 17:34

Ankara'da yaşayan 32 yaşındaki N.Ş., hamileliğinin 35. haftasına girdiğinde yapacağı şüphesiyle daha önce doğum planı için anlaştığı bir özel hastaneye davet edildi. Hastaneye yatışı yapılan N.Ş.'nin doğumu odasında başladı. İddiaya göre, anne N.Ş., doğumun başladığını defalarca ifade etmesine ve yaklaşık bir buçuk saat boyunca yardım talep etmesine rağmen, hiçbir müdahalesi olmadan acılar içinde kendi başına doğum yaptı. Odada kendi başına doğum sonrası ise şans eseri hastanede bulunan ve başka bir hastanede görev yapan anestezi uzmanı bir hekimin müdahalesi, anne ve bebeğin hayatını kurtardı. Doğumun ardından yoğun bakıma alınan bebek uzun bir müddet tedavi gördü.

Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı! Bir buçuk saat boyunca yardım istedi



"HAYATİ MÜDAHALE MİSAFİR DOKTORDAN GELDİ"

Avukat Kadir Cem Temtek, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, annenin doğum yağacağı şüphesiyle hastaneye davet edildiğine dikkati çekerek, "Doğumun başladığını ifade etmesi ve bir, bir buçuk saat hekim yardımı talep etmesine rağmen herhangi bir hekim müdahalesi olmaksızın kendi başına acılar ve kanlar içerisinde doğum yaptı. Bununla ilgili kamera kayıtları ve tanıklar var. Doğum yapıldığı esnada aynı hastanede ziyaretçi olarak bulunan bir başka hastanenin anestezi uzmanı bir hekim buradaki anne ve çocuğun hayatını kurtarmak amacıyla müdahalede bulundu. Çocuğu kuvöze misafir hekim yerleştirdi ve yoğun bakıma da başka bir hastanenin anestezi uzmanı doktor bebeği indirdi ve adeta anne ile bebeğin hayatını kurtardı" dedi.

Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı! Bir buçuk saat boyunca yardım istedi



"DOĞAL DOĞUMUN BU ŞEKİLDE OLDUĞUNU İFADE ETTİLER"

Ailenin, annenin ve çocuğun en fazla korunması gereken bir dönemde çağ dışı bir olay yaşadıklarını kaydeden Temtek, "Hastaneye müracaat ettik, mağduriyetlerimizi ifade ettik. Oradaki hekimler bize aslında doğal olan doğumun da bu olduğunu, böyle olması gerektiğini, tıbbı inkar eder şekilde ifade ettiler. Bununla ilgili iki aylık süreç içerisinde doğum bedelini ödemedikleri gibi yoğun bakımda kalan bebeğin bedelini de tahsil edebileceklerini de bize ifade ettiler. Üzülerek bunları izledik. Mesele ile ilgili hem adli hem de idari makamlara müracaatta bulunduk" şeklinde konuştu.

Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı! Bir buçuk saat boyunca yardım istedi



"MAĞARADA DOĞUM YAPAN KADINLAR GİBİ DOĞUM GERÇEKLEŞTİ"

Doktorun neden doğuma gelmediğine dair herhangi bir geri dönüş alamadıklarını ifade eden Temtek, "Bu işin doğru olmadığı ifade edildi ama zaman geçtikten sonra bunun doğal olduğunu, enteresan bir durum olmadığı ifade edildi. Gayrı ihtiyarı bir savunma mekanizması ama hakkaniyete uygun değil. Bir buçuk saat orada hekim yardımı beklenilmiş ama herhangi bir hekim müdahalede bulunmamış. Binlerce yıl önce mağarada doğum yapan kadınlar gibi bir doğum gerçekleşti. Anne ve çocuk sağlığı hiçe sayıldı" diye konuştu.

Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı! Bir buçuk saat boyunca yardım istedi



"NÖBETÇİ DOKTORUN 24 SAAT BULUNDUĞU REKLAMI YAPILMIŞ"

Yeni doğan bebeğin uzun bir müddet yoğun bakımda tedavi altında kaldığını belirten avukat Temtek, "Annenin fiziki sağlığı iyi ama psikolojik olarak hem anne hem baba bir buhrana uğradılar, normal bir hadise yaşamadılar. Yüzbinlerce lira bedelle özel hastaneye yatan insanlar, bir mağara odasında doğum yapar gibi doğum yaptılar. Bu doğum maalesef hekimler tarafından savunuldu. Hak etmedikleri bir muamele ile karşı karşıya kaldılar, yıprandılar. Genel sağlıkları yerinde ama psikolojik olarak son derece etkilendiler. Bir miktar erken doğum var ama zaten doğumun olacağı ön görülerek hastaneye yatış yapılmış. Bu hastanede nöbetçi doktorun 24 saat bulunduğu reklamları yapılarak, insanlara bu hakkında bilgi verilmiş. İnsanlar bu güven üzerine bu hastaneye gitmişler ancak doğum olduğunda o reklamlarda görülen nöbetçi hekimi, kadın doğum ve yoğun bakım uzmanını hastanede göremedik" açıklamasında bulundu.

Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı! Bir buçuk saat boyunca yardım istedi

HASTANE AÇIKLAMA YAPACAK

Konuyla ilgili ulaşılan özel hastanenin basın birimi ise, iddialara ilişkin kısa süre içinde açıklama yapılacağını duyurdu.

Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı! Bir buçuk saat boyunca yardım istedi

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#hastane
#yoğun bakım
#anne
#doğum
#hekim
#tıp
#Mağduriyet
#Sağlık
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