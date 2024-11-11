Park halindeki araçlara ok gibi saplandı! O anlar kamerada
Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otomobilin park halindeki araçlara çarptı. Otomobilin park halindeki araçlara ok gibi sapladığı kaza kameralara saniye saniye yansıdı.
Hatay'ın Payas ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 2 araca ok gibi saplandı.
SIKIŞTIKLARI YERDEN İTFAİYE KURTARDI
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada; yaralı 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Otomobilin park halindeki araçlara ok gibi saplandığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.