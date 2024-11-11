Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Park halindeki araçlara ok gibi saplandı! O anlar kamerada

Park halindeki araçlara ok gibi saplandı! O anlar kamerada

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Kasım 2024 09:24 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 09:25

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otomobilin park halindeki araçlara çarptı. Otomobilin park halindeki araçlara ok gibi sapladığı kaza kameralara saniye saniye yansıdı.

Hatay'ın Payas ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 2 araca ok gibi saplandı.

SIKIŞTIKLARI YERDEN İTFAİYE KURTARDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada; yaralı 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Park halindeki araçlara ok gibi saplandı! O anlar kamerada - 1. Resim

YARALILARIN DURUMU İYİ

Otomobilin park halindeki araçlara ok gibi saplandığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Park halindeki araçlara ok gibi saplandı! O anlar kamerada - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...