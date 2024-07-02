Parkta dehşet! Doğum günü kutlaması kanlı bitti!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
02 Temmuz 2024 07:47 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 07:52
Doğum günü kutlaması için parkta bir araya gelen gençler arasında tartışma çıktı. Gençlerden biri önce arkadaşını sonra da kendisini yaraladı.
Çorum'da meydana gelen olayda Kent Park'ta bir arkadaşlarının doğum günü için bir araya gelen Hakan Y. (21) ile Eren H. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eren H, yanında bulunan bıçakla Hakan Y'yi yaraladı.
AĞIR YARALANDI
Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Hakan Y, arkadaşları tarafından kentte bulunan bir özel hastaneye götürüldü.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı genç acil ameliyata alındı.
Kavga sırasında kendi bıçağı ile elinden yaralanan Eren H. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakımda alınan Hakan Y'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı