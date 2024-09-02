'Pasifik'te 6.4 büyüklüğünde deprem! Depremin merkezi Ateş Çemberi

02 Eylül 2024 07:28 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 07:39

Pasifik (Büyük Okyanus) üzerindeki ada ülkesi Papua Yeni Gine'ye bağlı küçük adalardan Bougainville'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin ilk bilgileri ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) paylaştı.

DEPREM SONRASI İLK BİLGİLER

USGS'de yapılan açıklamada depremin merkez üssünün, Panguna kentinin yaklaşık 57 kilometre güneyi olduğunu belirtildi. Yaklaşık 41 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, can veya mal kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı.

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ'NDE YER ALAN ÜLKELER

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin en yoğun olarak yaşandığı "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor. Ateş çemberinde yer alan ülkeler şöyle: Fiji, Solomon Adaları, Papua Yeni Gine, Filipinler, Vietnam, Malezya, Endonezya, Java Adaları, Tayvan, Kuzey ve Güney Kore, Japonya, Alaska (ABD), Meksika, El Salvador, Kosta Rika, Panama, Kolombiya, Ekvador, Peru ve Şili.