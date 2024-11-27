Pastırma yazı hayal oldu, kar yağışı yurdu esir aldı! Kuvvetli yağış uyarısı geldi

27 Kasım 2024 10:44 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 10:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarılarının ardından hava sıcaklıkları düştükçe düştü, yurdun büyük bölümü beyaza büründü. Ulaşım durma noktasına gelirken, okul tatil haberleri de peş peşe geldi. Yoğun kar yağışı hayatı felç etti. İşte yurttan kar manzaraları...

Yurt genelinde hakim olan yoğun kar yağışı​ hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklıkları düştükçe düştü, kar yağışı hem doğu hem de batı illerinde kendini göstermeye başladı. Yüzlerce köy yolunu kapandığı, okulların tatil edildiği illerde hayat durma noktasına geldi. Uzmanlar ise yaptıkları açıklamalarda, hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredeceğini duyurdu.

200 KÖY YOLU KAPANDI

Erzincan’ın merkez ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından bugün itibariyle kapalı bulunan 200 köy yolunda yol açma çalışmaları başlatıldı.

İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 92 ekip, 4 bıçaklı kamyon, 14 greyder, 3 dozer, 10 loader ve 7 beko loader ile kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI GELDİ

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Bayburt ve çevre iller için kar uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Bayburt'ta kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin altında seyredecek.

YÜZLERCE YOL KAPANDI

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanana 230 köy yolunun 201’i açılırken, kapalı olan diğer yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.