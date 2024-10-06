Patpat kazaları can almaya devam ediyor: Bu kez adres Ordu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

06 Ekim 2024 20:34 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 20:35

Tarım aracı patpat kazaları can almaya devam ediyor. Bu kez Ordu'da bir patpat devrildi. Feci kazada 1 çocuk öldü, 1'i ağır 3 çocuk yaralandı.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 çocuk da yaralandı. Kaza, Aybastı ilçesi Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ Edilen bilgiye göre, İdris Kırca yönetimindeki patpat olarak adlandırılan tarım aracı, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücünün oğlu Kağan Kırca (6) hayatını kaybederken, patpatda bulunan diğer çocuklarından Handenur Kırca (5) ağır, Emirhan (11) ve Egehan (9) ise hafif şekilde yaralandı. İNCELEME BAŞLATILDI İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aybastı Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı Handenur'un durumunun ciddi olduğu bildirildi. İlgili Haberler Lüks aracıyla kaza yaptı, otomobili bırakıp kaçtı Ağrı’da feci trafik kazası! Kafa kafaya çarpıştılar: Çok sayıda yaralı var!