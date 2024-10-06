Patpat kazaları can almaya devam ediyor: Bu kez adres Ordu!
Tarım aracı patpat kazaları can almaya devam ediyor. Bu kez Ordu'da bir patpat devrildi. Feci kazada 1 çocuk öldü, 1'i ağır 3 çocuk yaralandı.
Ordu'nun Aybastı ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 çocuk da yaralandı. Kaza, Aybastı ilçesi Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi.
6 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ
Edilen bilgiye göre, İdris Kırca yönetimindeki patpat olarak adlandırılan tarım aracı, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücünün oğlu Kağan Kırca (6) hayatını kaybederken, patpatda bulunan diğer çocuklarından Handenur Kırca (5) ağır, Emirhan (11) ve Egehan (9) ise hafif şekilde yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aybastı Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Yaralı Handenur'un durumunun ciddi olduğu bildirildi.