Patronun böylesi dostlar başına! Herkese istediği maaşı verdi

12 Ocak 2025 13:56 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 14:01

Adana'nın ünlü kebapçısı Bedri Usta personeliyle yaptığı zam toplantısıyla gündeme oturdu. Herkesin önüne bir kağıt bırakarak maaş beklentisini yazmalarını isteyen Bedri Usta, daha sonra topladığı kağıtlardaki tüm maaş taleplerini kabul etti.

Asgari ücretin 2025 yılı için belirlenen miktarına yönelik tepkisiyle daha önce gündeme gelen Adana'nın ünlü kebapçısı Bedri Usta, bu kez de işçileriyle yaptığı zam toplantısıyla sosyal medyada günün adamı oldu. Ünlü işletmeci bir araya geldiği personelleri ne kadar maaş istediyse kabul etti.

HERKE KAĞIDA YAZDIĞI MAAŞI ALACAK

Son dönemde kendi ismiyle ünlenen restoranında çalışanlarıyla maaş toplantısı yapan Bedrettin Aydoğdu, personellerine ne kadar maaş istediklerini önlerine koyduğu boş kağıda yazmalarını istedi. Daha sonra bu kağıtları toplayan Aydoğdu toplantının sonunda yaptığı konuşmada her bir personelin kağıda yazdığı maaşı olduğu gibi kabul ettiğini ilan etti.

PATRONLARA SESLENDİ: İŞÇİLERLE PAYLAŞIN

Bedri Usta yaptığı konuşmada "Evet, 2025 bütün personelin istedikleri, maaşı, ne yazdılarsa olduğu gibi kabul ettim. Şimdi hepiniz beni bir ayakta alkışlayın. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Niye böyle diyorum? Bütün patronlara sesleniyorum. Her ay neden 1 milyon kazanalım? 500 kazanalım, 300 kazanalım? 100 de olur 200 de olur... Mutlaka işçilerle de paylaşın çünkü geçim çok zor" ifadelerini kullandı.

"PAYLAŞTIKÇA ALLAH VERİYOR"

Patronlara seslenmeye devam eden ünlü kebapçı, "Personel olmadan hiç kimse bir şey yapamaz. Onun için biz hepimiz iş arkadaşı olarak paylaştıkça Allah veriyor, paylaşmazsan kimse sana bir şey vermiyor. Bak tüylerim diken diken oluyor. Onun için Allah hepinizden razı olsun" dedi.