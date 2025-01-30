Paylaşımlı yolculuk şoförüne taksici şiddeti! Yalvardı ama kurtulamadı

30 Ocak 2025 13:52 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 14:13

Ankara'da paylaşımlı yolculuk uygulaması ile şoförlük yapan bir şahıs kendisine tuzağa düşüren taksiciler tarafından darbedildi. Polise gitmek yerine vatandaşı kendileri cezalandırmayı seçen taksicilerin zorbalığı ve şahsın yakarışları anbean kameraya kaydedildi.

Taksiye alternatif olacak! Paylaşımlı Yolculuk için yüz binlerce imza İBB'ye teslim edildi

Taksiye alternatif olacak! Paylaşımlı Yolculuk için yüz binlerce imza İBB'ye teslim edildi

Taksicilerle, Türkiye'de illegal olan paylaşımlı yolculuk uygulaması üzerinden şoförlük yapan vatandaşlar arasındaki olaylara bir yenisi Ankara'da eklendi. Bir grup taksici uygulama üzerinden iletişime geçtikleri şahsı, kurdukları tuzağa düşürerek darbetti.

"ALLAH RIZASI İÇİN" DEDİ DİNLEMEDİLER

Cep telefonu kamerası ile kayda alınan görüntülerde alıkonulan şahsın, "Çocuk çocuk için yapıyorum. Allah rızası için ev batacak niye böyle yapıyorsun?" şeklindeki yakarışlarına taksicilerin kulak asmadığı görüldü.

Saldırgan gruptaki bir taksicinin adamın şahsa cevaben, "Öyle bir şey yok dayıcım. Bu işi yapmayacaksın. Neyin Allah rızası lan?" diyerek bağırdığı ve olay yerinden uzaklaşmak isteyen adamı zorla araçtan aşağı indirmeye çalıştığı gözlendi.

"İN AŞAĞI... ÖLÜRSÜN"

Aracından inmemek için direnen paylaşımlı yolculuk şoförüne bir diğer taksicinin, "İn lan aşağıya. Ölürsün lan burada, kafayı mı yedin" diye seslendiği anlar da kayda alındı.