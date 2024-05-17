Pençe-Kaplan'dan acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

17 May 2024 23:21 - Güncelleme : 17 May 2024 23:58

Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ERZURUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit askerin Erzurum doğumlu olduğu öğrenildi. Şehidin acı haberi, Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş Mahallesi'nde yaşayan baba evine ateş gibi düştü.

Erzurum Valiliği de sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kaplan harekat bölgesinde görevli Erzurum doğumlu P.Söz.Onb. Recep Kabala, bugün saat 17.00 sıralarında mevzide mühimmat patlaması sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."