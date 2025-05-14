Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

İstanbul
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde P. Uzm. Çvş. Mesut Karadağ'ın yıldırım düşmesi sonucu şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) acı haberi duyurdu. Yapılan açılamada, Pençe-Kilit bölgesinde görev yapan P. Uzm. Çvş. Mesut Karadağ'ın yıldırım düşmesi sonucu şehit olduğu duyuruldu.
MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde görev yapan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Mesut Karadağ, 14 Mayıs 2025 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olmuştur"