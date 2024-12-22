Pençe Kilit bölgesinde terör örgütünün inlerindeki malzemeler ele geçirildi

22 Aralık 2024 17:48 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 17:49

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlılıkla sürdürdüğü terörle mücadele operasyonları kapsamında önemli bir başarı daha kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, terör örgütlerine ait bir mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada, termobarik lav silahı, 3 AK-47 piyade tüfeği ve 6 şarjörü, 553 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 4 termal şemsiye, 4 savunma, 2 taarruz el bombası, EYP düzenekleri ve fünyeler, M-16 piyade tüfeği dipçiği, fotoğraf makinesi, 2 kindle, 3 radyo, telefon, gaz maskesi, alpha-fire düzenekleri, çeşitli ebatta aküler, kesintisiz güç kaynağı, 2 jeneratör, örgütsel dokümanlar, çok sayıda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme ele geçirildi." İlgili Haberler Devlet Bahçeli'den Suriye mesajı: 'Esad, cani Netanyahu ile birlikte Lahey'de yargılanmalı' Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de HTŞ lideri Ahmed El-Şara (Culani) ile görüştü Suriye'de PKK operasyonu: 6 terörist etkisiz hale getirildi