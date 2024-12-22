Pençe Kilit bölgesinde terör örgütünün inlerindeki malzemeler ele geçirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlılıkla sürdürdüğü terörle mücadele operasyonları kapsamında önemli bir başarı daha kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, terör örgütlerine ait bir mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:
"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada, termobarik lav silahı, 3 AK-47 piyade tüfeği ve 6 şarjörü, 553 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 4 termal şemsiye, 4 savunma, 2 taarruz el bombası, EYP düzenekleri ve fünyeler, M-16 piyade tüfeği dipçiği, fotoğraf makinesi, 2 kindle, 3 radyo, telefon, gaz maskesi, alpha-fire düzenekleri, çeşitli ebatta aküler, kesintisiz güç kaynağı, 2 jeneratör, örgütsel dokümanlar, çok sayıda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme ele geçirildi."