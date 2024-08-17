Pendik'te 3 gün boyunca genç kadını taciz eden kurye yakalandı!

17 Ağustos 2024 21:31 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 21:34

İzmir'deki yangında kuryeler seferber oldu, itfaiyecilere yardım ettiler

İzmir'deki yangında kuryeler seferber oldu, itfaiyecilere yardım ettiler

Polis alarma geçti! Park halindeki araçtan çıkanlar şoke etti!

Polis alarma geçti! Park halindeki araçtan çıkanlar şoke etti!

İzmir'de cezaevi aracında akılalmaz plan: 5 bin TL’ye uyuşturucu kuryeliği yapmış!

İzmir'de cezaevi aracında akılalmaz plan: 5 bin TL’ye uyuşturucu kuryeliği yapmış!

Geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana gelen olayda 26 yaşındaki D.K isimli kadın, verdiği sipariş üzerinden kendisine ulaşan kurye tarafından 3 gün boyunca taciz edildi.

İhlas Haber Ajansı yer alan habere göre, İ.Ç isimli 35 yaşındaki kurye 3 gün boyunca genç kadının evinin önünden ayrılmadı. Sosyal medyada video çekerek paylaşımda bulunan kadın yetkililerden yardım istedi.

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler üzerine çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü, kurye İ.Ç.'yi yakalanarak gözaltına aldı.

Şahsın 11 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.