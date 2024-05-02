Pendik'te akılalmaz olay! Genç kadının yaptıkları şoke etti

02 May 2024 10:42 - Güncelleme : 02 May 2024 12:03

Ankara'yı sağanak vurdu, bazı metro seferleri durdu

Ankara'yı sağanak vurdu, bazı metro seferleri durdu

Pendik’te meydana gelen akılalmaz olay, geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında Pendik Velibaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle sorunlar yaşayan genç kadın hıncını mahallede park halinde bulunan araçlardan çıkardı.

ARAÇLARIN CAM VE AYNALARINI KIRDI

Kadın yerde bulduğu taşlarla araçlara saldırdı. Araçlara taş savuran genç kadın, araçların camlarını parçaladı, aynalarını kırdı.

Mahalle sakinleri, kadını sakinleştirmekte zorlanırken, araçları zarar gören vatandaşlar kadından şikayetçi oldu. Öte yandan, kadının araçlara saldırma anı ve vatandaşların kadına müdahale etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.