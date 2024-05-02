02 May 2024 10:42 - Güncelleme : 02 May 2024 12:03
Pendik'te akılalmaz olay! Genç kadının yaptıkları şoke etti
Ailesiyle sorunlar yaşayan genç kadın sinirini mahalledeki araçların cam ve aynalarını kırarak çıkardı. Herkesi şaşkına çeviren olay sonrası mahalleli kadından şikayetçi oldu.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pendik’te meydana gelen akılalmaz olay, geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında Pendik Velibaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle sorunlar yaşayan genç kadın hıncını mahallede park halinde bulunan araçlardan çıkardı.
ARAÇLARIN CAM VE AYNALARINI KIRDI
Kadın yerde bulduğu taşlarla araçlara saldırdı. Araçlara taş savuran genç kadın, araçların camlarını parçaladı, aynalarını kırdı.
Mahalle sakinleri, kadını sakinleştirmekte zorlanırken, araçları zarar gören vatandaşlar kadından şikayetçi oldu. Öte yandan, kadının araçlara saldırma anı ve vatandaşların kadına müdahale etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı