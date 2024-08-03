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Pendik'te binaların çatısı alevlere böyle teslim oldu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Ağustos 2024 02:35 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 02:35

İstanbul Pendik'te iki binanın çatısı alevlere teslim oldu. Alevlerin sardığı iki çatıda da maddi hasar meydan gelirken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Pendik'te bir binanın kimyasal madde depolanan çatısında yangın çıktı. Alevler yan tarafta bulunan başka bir binanın çatısına da sıçradı. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ALEVLER YAYILDI

Yangın, Pendik'te Orhangazi Mahallesi Kurşunlu Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında saat 23.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre bir çeşit kimyasal maddenin depolandığı çatıda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle çevreye yoğun duman ve alev yükseldi. Alevler, yangının başladığı çatının bitişiğinde bulunan başka bir binanın çatısına da sirayet etti.

Pendik'te binaların çatısı alevlere böyle teslim oldu! - 1. Resim

1 SAAT MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevlerin sardığı iki çatıda da maddi hasar meydan gelirken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Çatının alev alev yandığı anlat cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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