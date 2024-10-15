Pendik’te büyük faciadan dönüldü! Cezaevi firarisi polise silah çekti

15 Ekim 2024 12:08 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 12:29

İstanbul’da 4 adet kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 yaşındaki Mansur Çimen izinli çıktığı cezaevine geri dönmedi. Pendik'te yakalanan firari hükümlü, gözaltına alındığı sırada polis ekiplerine silah çekti. Yüreklerin ağza geldiği olayda saldırgan polisin ve vatandaşların müdahalesi sonrası etkisiz hale getirildi.

Korku dolu anlar 7 Eylül'de İstanbul​ Pendik’te yaşandı. Mansur Çimen'in tedirgin davranışlarının şüphelenen polis​ ekipleri şahsı durdurmak istedi. Ekiplerin üzerine gitmesiyle kaçmaya çalışan Mansur Çimen, polis tarafından yakalandı. Kelepçe takılacağı sırada bir anda çantasından tabanca çıkaran Çimen, silahını doldurmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar hızlı bir şekilde müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi.

BÜYÜK BİR FACİADAN DÖNÜLDÜ

Olay yerinde bulunan bir vatandaş, silahı saldırgandan alarak polislere teslim etti. Büyük bir facianın eşiğinden dönülen olayda korku dolu o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayı gören esnaf Nurcan Deniz, "Bir anda kargaşa oldu. Sivil polisler müdahale ettiği sırada adamın elinde silah​ vardı. Esnaf bir anda adamın üzerine çöktü. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak götürüldü. Olayda insanlar panikle etrafa kaçıştı. Silah patlamadı" diye konuştu.

TUTUKLANAN SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Olayın ardından tutuklanan Mansur Çimen hakkında “görevi yaptırmamak için silahla direnme” ve “ruhsatsız silah taşıma” suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Anadolu 70. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Mansur Çimen, silahı yok etmek amacıyla fırlatmaya çalıştığını söyleyerek suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.