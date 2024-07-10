Pendik'te çamaşır suyu koklayan evsiz kadın! Mahallelinin kâbusu oldu

10 Temmuz 2024 13:06 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 13:39

Dilenci değil ayaklı kasalar! Üstlerinden tam 22 bin lira para çıktı

Dilenci değil ayaklı kasalar! Üstlerinden tam 22 bin lira para çıktı

Dilencinin isyanı gündem oldu: "İlaç alacaktım, beni bir daha yormayın"

Dilencinin isyanı gündem oldu: "İlaç alacaktım, beni bir daha yormayın"

Pendik'te ise Rus uyruklu olduğu düşünülen bir kadın, mahalleliyi tedirgin ediyor.

Kavakpınar Mahallesi'nde yaklaşık 6 aydır sokakta yaşayan kadın, valizleriyle banklarda uyuyor.

ÇEVRE SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Geçimini para dilenerek sağlayan kadının, Rus uyruklu olduğu düşünülüyor.

Bireysel ihtiyaçlarını sokakta gideren kadından mahalle sakinleri şikayetçi oldu. Mahalle sakinleri, çamaşır suyu gibi kimyasal temizlik malzemeleri koklayan kadından çocukların korktuğunu söyledi.

'BİR TÜRLÜ GİTMİYOR'

Mahalleli Mehmet Eren, “Kimse gelip sahip çıkmıyor. Burada sokakta yaşıyor. İnsanlardan para istiyor, dilencilik yapıyor. Çevreye rahatsızlık veriyor.” derken, İhsan Kılıç, “Polislere belediyeye telefon açtık, geldiler. Buradan gitmiyor. Herhalde çift vatandaşlığı var tahminine göre. Gidip geliyor, buraları kirletiyor. Bir şey de diyemiyoruz.

"BAŞIMIZA BELA OLDU"

Buralara komple diş macunu döküyor. Çamaşır suyunu maskesinin içine döküyor, çekiyor.

Çantasına bir baksan neler var neler. Bu mahallenin başına bela. Birilerinin evinin önüne gidiyor pisliyor. Kimse sahip çıkmıyor.

Başımıza bela olmuş, bir şey de diyemiyorsun bir şey yapamıyorsun.

Bizim Türkçe dilimizi bilmiyor. İyi yanaştığın zaman aklı yerinde konuşuyor.

Tahminine göre Alt Kaynarca'da kız kardeşi oturuyor. Milletten yemek istiyor, para istiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.