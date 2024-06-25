Yakalanan dilencilerin üzerinden 22 bin TL çıktı! Vatandaşlara 'dilenci' uyarısı geldi

25 Haziran 2024 11:55 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 11:55

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Zabıta Müdürlüğü, cadde ve sokaklarını mesken tutup dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Tam 25 dilencinin üzerinden toplamda 22 bin 636 TL para çıktı. Çıkan paraya el konuldu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dilencilere itibar etmemesi gerektiğinin altını çizdi.

DİLENCİLERİN ÜZERİNDEN 22 BİN 636 TL ÇIKTI

Dilencilerin üzerinden çıkan 22 bin 636 TL'ye el konuldu. Her bir dilenciye idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.

Yapılan denetimlerde Trabzon'da yakalanan 25 dilenci hakkında işlem yapıldı.

Bazı dilencilerin il dışından gelerek yevmiye usulü çalıştığını bazı dilencilerin ise Akçaabat'ta ikamet ederek dilenmeyi meslek haline getirdiği anlaşıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dilencilere itibar etmemesi ve para vermemesi gerektiğini vurguladı.

VATANDAŞLARA DİLENCİ UYARISI

Vatandaşlara önemli görevler düştüğünü kaydeden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise, dilencilerin para verildiği sürece dilenciliğe ve duygu istismarına devam edeceklerinin altını çizdi.

Nuri Ekim, " Vatandaşlarımızın bu tür haksız kazanç elde etmek isteyen kişilere itibar etmemelerini, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü'ne şikayette bulunmalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.