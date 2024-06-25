Fenerbahçe, Hapoel Tel Aviv ile anlaşan Johnathan Motley’e veda etti
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Haziran 2024 11:51 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 11:53
Fenerbahçe Beko, 29 yaşındaki ABD’li pivot Johnathan Motley’e veda etti.
THY EuroLeague’de 2023-24 sezonunu Final Four ile kapatan Fenerbahçe Beko, ligde de şampiyonluğa ulaşmıştı.
Yaz döneminin gelmesiyle birlikte transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Nick Calathes ve Nate Sestina’nın ardından 29 yaşındaki pivot Johnathan Motley ile yolların ayrıldığı duyurdu.
HAPOEL TEL AVİV İLE SÖZLEŞME İMZALADI
İsrail ekibi, Hapoel Tel Aviv ise Motley ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
2022 yazında sarı-lacivertlilere katılan Motley, Fenerbahçe formasıyla EuroLeague’de toplam 72 maça çıktı ve 12.8 sayı, 4.8 ribaund ortalaması yakaladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı