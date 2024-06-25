Fenerbahçe'den Ferdi ve Oosterwolde kararı

25 Haziran 2024 11:08 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 11:21

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda takımda kalacak ve ayrılacak isimleri netleşiyor.

FERDİ VE OOSTERWOLDE'YE İZİN YOK!

Sezon biter bitmez özellikle sarı-lacivertli takımda en dikkat çeken isimler olan Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için birçok Avrupa devi Fenerbahçe’ye teklif yapmıştı. Fakat Ali Koç’un tekrar başkan seçilmesinin ardından yapılan transfer zirvesinde bu iki ismin geleceği masaya yatırıldı ve ne olursa olsun takımda kalacaklarının altı çizildi.

Yönetimin bu kararı almasının yanında iki neden olduğu ortaya çıktı. İki ismin hem kulübü bilmeleri hem de yeni kadroda önemli bir yere sahip olacak olmaları ilk etken olarak gösterildi.

ALİ KOÇ "FENERBAHÇE TARİHİNİN EN GÜÇLÜ KADROSUNU KURACAĞIZ" DEMİŞTİ

Sarı-lacivertli idareciler, Oosterwolde ya da Ferdi’nin gitmesi halinde onlar kadar iyi oyuncu bulmanın ve maliyet açısından almanın zor olacağını savunuyor.

Herhangi önemli bir oyuncunun satışının Başkan Ali Koç’un hem seçim toplantılarında hem de seçildikten sonra yaptığı toplantılarda sarf ettiği ‘Fenerbahçe tarihinin en güçlü kadrosunu kuracağız’ sözüne ters düşeceği ifade edildi.

Hem yönetim hem teknik heyet sadece bu iki oyuncuya 40-50 milyon Euro aralığında teklif gelmesi halinde tekrar toplanacağı ve son kararı Teknik Direktör Jose Mourinho’ya bırakacağı kaydedildi.

KRUNIC VE ZAJC YOLCU

Sarı-lacivertli takımda gözler yapılacak takviyelere çevrilse de kadroda düşünülmeyen isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Fenerbahçe’de öncelikle geçen sezon istediği süreleri alamayan Miha Zajc ile beraber, Milan’dan alınan Rade Krunic ile yolların ayrılması bekleniyor. Bu iki isim gönderilip hem yabancı kontenjanında yer açılacak hem de yeni transferler için kaynak oluşturulacak.