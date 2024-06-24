Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nigel Hayes Davis'i transfer etti!

24 Haziran 2024 22:47 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 22:51

A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko oyuncusu Motley'nin transfer edileceği iddiasına açıklık getirdi.

Johnathan Motley ile ilgilenmediklerini belirten Ataman, "Listemizde yok. Türkiye basınında haberleri bazen ben de okuyorum. Çok önemli bir transferimiz olabilir. İsmi bende kalsın" dedi.

Ataman'ın 'önemli transferimiz olabilir' açıklaması sonrası Yunan medyasından ise ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya atıldı.

Yunan medyasından aktarılan bilgiye göre Panathinaikos'un Nigel Hayes Davis'in satın alınması konusunda Fenerbahçe Beko ile ileri görüşmelerde bulunduğu belirtilirken Kanadalı oyuncunun Yunan kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi.