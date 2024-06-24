Bodrumspor, Zdravko Dimitrov'u transfer ettiğini açıkladı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
24 Haziran 2024 20:50 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 20:55
Süper Lig'in yeni takımı Bodrumspor, Bulgar futbolcu Zdravko Dimitrov ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele edecek Bodrumspor yeni transferini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan gönderide Zdravko Dimitrov ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Son olarak Sakaryaspor’da kiralık forma giyen PFC Levski Sofia kulübü oyuncusu Bulgar futbolcu Zdravko Dimitrov ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Zdravko Dimitrov’a formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
SEZON KARNESİ
Zdravko Dimitrov geçen sezon Sakaryaspor forması altında toplam 17 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 1 gol atarken 4 asist yaptı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr