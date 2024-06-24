Ruud van Nistelrooy efsanesi olduğu Manchester United'a geri dönüyor
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
24 Haziran 2024 19:48 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 20:30
Hollandalı teknik adam Ruud van Nistelrooy, Erik ten Hag'ın yardımcısı olarak Manchester United'ın teknik ekibine girerek efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor.
Bir dönem Manchester United formasıyla gol rekorları kıran Hollandalı Ruud van Nistelrooy, Erik ten Hag'ın ekibine yardımcı olarak katılacak.
Fabrizio Romano'nun haberine göre 47 yaşındaki Hollandalı teknik adam Manchester United'ın teknik kadrosuna geçmeye hazırlanıyor.
MANCHESTER UNITED KARİYERİ
Ruud van Nistelrooy, 2001-2006 yıllarında Manchester United formasını terletmişti. Kırmızı şeytanlarda 219 maçta forma giyen van Nistelrooy, 150 gol atarken 30 asist üretti.
van Nistelrooy Manchester United ile Premier Lig, FA Cup, İngiltere Lig Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr