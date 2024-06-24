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Ajax 16 yaşındaki stoper Jorthy Mokio'yu kadrosuna kattı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
24 Haziran 2024 20:35 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 20:40
Ajax 16 yaşındaki stoper Jorthy Mokio&#039;yu kadrosuna kattı!

Hollanda ligi takımı Ajax kadrosuna 16 yaşındaki savunma futbolcusu Jorthy Mokio'yu ekledi.

Bir dönem Türkiye'de teknik direktörlük yapan Francesco Farioli'nin takımı Ajax iddialı bir transferle gündeme girdi. Hollanda ekibi 16 yaşındaki genç yıldız Jorthy Mokio'yu kadrosuna kattığını açıkladı. 

16 yaşındaki savunma oyuncusu Mokio, ilk olarak Ajax U23 takımında forma giyecek. Mokio, geçtiğimiz sezon UEFA Gençlik Ligi'nde 2 maçta oynadı. 

BARCELONA'DA DEVREYE GİRMİŞTİ

Savunma futbolcusu için Barcelona'da büyük çaba harcamıştı. Ajax, Gent'ten transfer edilen oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 

Barcelona linked with move for Gent teenager Jorthy Mokio - Barca Blaugranes

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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