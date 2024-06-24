MKE Ankaragücü'nde Nihad Mujakic, Partizan'a transfer oldu!

24 Haziran 2024 21:25 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 21:33

Gelecek sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele verecek MKE Ankaragücü, Bosna Hersekli savunma oyuncusu Nihad Mujakic'in FK Partizan'a transfer olduğunu duyurdu.

Ankara temsilcisi yaptığı açıklamada, "A takım futbolcularımızdan Nihad Mujakic'in, 895 bin avro bonservis bedeli ve bir sonraki satışından kulübümüze yüzde 20 pay ödenmesi karşılığında transferi konusunda FK Partizan ile anlaşmaya varılmıştır. Nihad Mujakic'e kulübümüz adına verdiği emekler için teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

ANKARAGÜCÜ PERFORMANSI

MKE Ankaragücü formasıyla 76 resmi maça çıkan Nihad Mujakic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.