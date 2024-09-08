Pendik'te iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

08 Eylül 2024 07:24 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 07:29

Pendik'te iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Polis olay yerinden kaçan şahısları arıyor.