Pendik'te iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı
Pendik'te iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Polis olay yerinden kaçan şahısları arıyor.
İstanbul'un Pendik ilçesinde saat 00.00 sıralarında silah sesleri duyuldu. İddiaya göre cadde üzerinde iki grup karşı karşıya gelerek tartışmaya başladı. Olay kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.
İki grup birbirine silahlarla ateş açtığı kavga sonucu ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.
POLİS ZANLILARIN PEŞİNDE
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay mahallide güvenlik şeridi çekilerek inceleme çalışması yapıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.