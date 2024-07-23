Pendik'te kadınların kavgası şoke etti! Saçından tutup yere savurdu

23 Temmuz 2024 07:31 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 07:35

İstanbul Pendik'te sokak ortasında meydana gelen olay herkesi hayrete düşürdü.

İki kadın arasında henüz sebebi bilinmeyen şekilde sözlü tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü.

SAÇINDAN TUTARAK YERE ATTI

Kavga esnasında kadınlardan biri diğerinin saçından tutarak yere savurdu. Yere savrulan kadın ayağa kalkarak "Senden şikayetçi olacağım" diyerek karakola gitti.

ŞOKE EDEN ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Yaşanılan olay ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki kadının kavga ettiği ve bir kadının diğerini saçından tutarak yere savurduğu görülüyor.