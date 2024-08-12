Pes dedirten görüntüler! Kontrolsüz dönüş yapmak isterken kazaya sebep oldu: Arkasına bile bakmadan kaçtı
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Ağustos 2024 09:50 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 09:51
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde arkasına bakmadan dönüş yapan otomobile çarpmamak için fren yapan motosiklet sürücüsü, fren yaptığı esnada devrilerek yola savruldu. Kazaya sebep olan sürücü motosikletin yola savrulduğunu görmesine rağmen arkasına bile bakmadan olay yerinden ayrıldı. O anlar kamerada...
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobilin cadde üzerinde dönüş manevrası yaptığı esnada aynı şeritten gelen motosiklet sürücüsünün araca çarpmamak için savrulduğu görüldü.
O ANLAR KAMERADA...
Kazanın ardından otomobil sürücüsünün arkasına bakmadan olay yerinden ayrıldığı anlar ve motosiklet sürücüsünün yere savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsüne olay yerinde müdahale etti.
Hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı