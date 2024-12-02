Peugeot ve Fiat’ın CEO’su istifa etti: Dev markalar krizle yüz yüze

02 Aralık 2024 09:43 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 10:37

Stellantis’te deprem! CEO Carlos Tavares, düşen satışlar ve hissedarlarla yaşanan kriz sonrası ani bir kararla istifa etti.

Jeep, Fiat​ ve Peugeot​ gibi ünlü markaların üreticisi Stellantis’in CEO’su Carlos Tavares, aniden görevinden istifa etti. Şirket, Tavares’in istifasını pazar günü yaptığı açıklamayla duyurdu. Bu gelişme, şirketin yıl içinde %40’a varan değer kaybı yaşamasının ardından geldi.

Tavares’in Ayrılık Sebebi: Yönetim ve Hissedarlarla Fikir Ayrılığı

Stellantis’in açıklamasına göre, son haftalarda yönetim kurulu, büyük hissedarlar ve Tavares arasında ciddi fikir ayrılıkları yaşandı. Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Tavares’in istifasını "derhal geçerli" olmak üzere kabul etti ve geçici bir yürütme komitesi oluşturulacağını duyurdu.

Yönetim Kurulu Üyesi Henri de Castries, "Farklı bakış açıları nedeniyle bu karar kaçınılmaz hale geldi" dedi. Yeni CEO arayışının 2025’in ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

SATIŞLAR DÜŞÜYOR STOKLAR ARTIYOR!

Stellantis​, özellikle Kuzey Amerika’da ciddi sorunlarla karşı karşıya. Jeep ve Ram gibi popüler markaların satışları yılın ilk dokuz ayında %17 oranında düştü. Dodge ve Chrysler modelleri de bu kayıptan nasibini aldı. 2023 model araçlar bile bayilerde birikiyor. Örneğin, Ram 1500 ve Jeep Wagoneer gibi araçların stok seviyeleri rakiplerinden yaklaşık 20 gün daha yüksek durumda.

Eylül ayında Stellantis, 2024 sonuçlarına ilişkin kar uyarısında bulunmuş ve 10 milyar euroya kadar nakit kaybı yaşayabileceğini açıklamıştı. Bu durum, üst düzey yönetimde büyük değişikliklere yol açtı, ancak Tavares başlangıçta görevde kalmayı başarmıştı.

HİSSEDARLAR VE BAYİLER TEPKİLİ!

Tavares’in hızlı kararları ve kısa vadeli çözümlere odaklanması, şirketin uzun vadeli çıkarlarını gözetmediği eleştirilerine neden oldu. Stellantis bayileri, düşen satışlar ve artan stoklar nedeniyle Tavares’e tepki gösteriyordu. Detroit’te bir bayinin sahibi olan Jeff Laethem, "Daha kötü olamazdı," diyerek istifadan memnuniyet duyduğunu belirtti.

TAVARESİ'İN LİDERLİĞİ TARTIŞILIYOR

Carlos Tavares, Stellantis’in 2021’de Fiat Chrysler ve Peugeot PSA’nın birleşmesiyle oluşmasından bu yana CEO’luk görevini yürütüyordu. Ancak agresif liderlik tarzı sık sık eleştirildi. İtalya’da üretimi azaltma kararı, hükümetin tepkisini çekmişti. ABD’de ise işçi sendikaları, şirketin geçen yıl imzalanan iş sözleşmesine uymadığını iddia ederek greve gitmekle tehdit etmişti.

STELLANTİS’İN GELECEĞİ BELİRSİZ

Şirket, önümüzdeki dönemde yeni bir lider arayışında. Hissedarlar, şirketin geleceği için "yeni fikirler ve taze bir bakış açısı" gerektiğini savunuyor. Stellantis’in dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi konumunu koruyup koruyamayacağı ise merak konusu.