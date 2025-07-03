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Pilot Mehmet Demirci'nin hayali yarım kaldı! Yürek yakan paylaşımı ortaya çıktı

Bayburt-Rize-Erzurum sınırında korkunç bir kaza yaşandı. Pilot Mehmet Demirci, tek motorlu uçağı ile dünya turuna çıkmak için Eskişehir’den havalandı. Yanındaki tek yolcusu Hicran Kaya’yı bırakacağı sırada Kaçkar Dağları’na çakıldı. Yolcu Hicran Kaya, yaralı kurtarılırken pilot Demirci’nin hayatını kaybetti. Dünya turu hayali yarım kalan Demirci’nin son paylaşımı ve sözleri yürekleri dağladı...

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 10:54

Mühendis ve amatör pilot Mehmet Demirci, özel uçağı ile dün 'dan havalandıktan sonra kaza kırıma uğradı. Bayburt--Erzurum sınırında düşen özel jetin enkazına sabah saatlerinde ulaşıldı.

Pilot Mehmet Demirci'nin hayali yarım kaldı! Yürek yakan paylaşımı ortaya çıktı

Konuyla ilgili Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Şu an için arkadaşlarımızın verdiği bilgi maalesef pilotun hayatını kaybettiği yönünde" açıklamasında bulunmuştu.

Pilot Mehmet Demirci'nin hayali yarım kaldı! Yürek yakan paylaşımı ortaya çıktı

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Hayatını kaybeden mühendis ve amatör pilot Mehmet Demirci'nin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Kazadan sadece saatler önce Demirci'nin, "Bugün bir hayal daha gerçeğe dönüşüyor. Uçağın kanadında değil, hayallerin tam ortasındayım. Yolculuk şimdi başlıyor" ifadelerini içeren bir paylaşım yaptığı görüldü.

Pilot Mehmet Demirci'nin hayali yarım kaldı! Yürek yakan paylaşımı ortaya çıktı

DOSTLARIYLA VEDALAŞTI

Diğer paylaşımında ise Demirci'nin, "Eşyalarımızı topladık, vedalaşmamız gereken dostlarla vedalaştık. Önümüzde uzun ve heyecan dolu bir yol var. Hayallerimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Yola çıkmamıza sayılı günler kaldı, heyecan dorukta. Takipte kalın, bu yolculukta birlikte olalım" ifadeleri ile düşen uçağı 3 gün önce paylaştığı görüldü.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kaza kırım ne demek?
Kaza kırım terimi, havacılık ve denizcilikte sıkça kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, genellikle bir hava veya deniz aracının kazaya uğraması, arıza yapması ya da sert bir iniş veya çarpışma sonucu hasar alması durumunu tanımlamak için kullanılır.
ETİKETLER
#rize
#erzurum
#bayburt
#sivrihisar
#sosyal-medya
#Özel Jet Kaza
#Mehmet Demirci
#Gündem
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