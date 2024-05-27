Pitbull köpeğini kediye saldırtıp "Bu iş böyle dayı" diye savundu!

27 May 2024 23:45 - Güncelleme : 27 May 2024 23:45

İzmir'in Aliağa ilçesinde yasaklı ırk bir köpek, sokakta saldırdığı kediyi boğdu. Kedinin çaresizce can çekişmesine bir şey yapmayan sahibi kendisini "Bu iş böyle dayı" diyerek savundu.

Akşam saat 18.00 sıralarında İzmir Caddesi'ndeki olayda, M.G. (33) caddede yürüdüğü esnada tasmasından tuttuğu köpeği bir kediye saldırdı. Kediyi boğazından ısıran pitbull cinsi yasaklı ırk köpek, zavallı hayvanı sağa sola savurup nefessiz bıraktı. Acı içerisinde kıvranan kedi acı içerisinde can çekişirken, köpeğin kediyi dişleriyle savurduğu anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

TEPKİ GÖSTERENLERE "BU İŞ BÖYLE DAYI" DEDİ

Görüntülerde köpeğin kediyi boğazından ısırarak savurduğu ve daha sonra köpeğin sahibi tarafından vurulan sert tekmeler ve zincirle etkisiz hale getirildiği anlar yer aldı. Çevredeki esnaf ve vatandaşların tepki gösterdiği M.G., kendisine tepki gösteren vatandaşlara "Ne yapayım? Bu iş böyle dayı" diyerek kendisini savundu.

KENDİSİ GÖZALTINA ALINDI KÖPEĞİ BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Durumun bildirilmesi üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile M.G., 10 dakika içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. M.G.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, kediye saldırarak ölümüne sebep olan yasaklı ırk köpeğin ise barınağa götürüldüğü öğrenildi.