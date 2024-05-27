Türk halkı "saldırgan sokak köpekleri" hakkındaki fikrini açıkladı! Yüzde 40,5'i aynı düşüncede

27 May 2024 12:30 - Güncelleme : 27 May 2024 13:41

Areda Survey’in tgrthaber.com'a özel yaptıkları sokak köpekleriyle ilgili anket çalışması Türk halkının fikrini ortaya çıkardı. Anket çalışması toplamda 1.800 kişiyle gerçekleştirildi. Yeniden gündem olan sokak köpekleri hakkındaki kanun ve çalışmalara dair Türk halkı da isteklerini sıraladı.

TÜRK HALKI "SALDIRGAN SOKAK KÖPEKLERİ" HAKKINDAKİ FİKRİNİ AÇIKLADI!

Türk halkının yüzde 53,7’si sokak hayvanlarının tehlikeli olduğunu düşünmüyor. Katılımcıların yüzde 40,5’i saldırgan köpeklerin barınaklara toplatılması gerektiğini düşünürken, yüzde 35,6’sı bu hayvanların rehabilite edilmesi gerektiğini savunuyor. Yüzde 16,4’lük bir kesim ise saldırgan hayvanların uyutulmasını bir çözüm olarak sunuyor.

TÜRK HALKININ YÜZDE 53,7'Sİ SOKAK HAYVANLARINI TEHLİKELİ BULMUYOR!

Son zamanlarda bazı sokak hayvanlarının saldırgan olmaları, grup halinde dolaşmaları ve çocuklar için tehlike olarak algılanması, insanlarda tedirginlik oluşturuyor. Araştırma şirketi Areda Survey’in, Türk halkının sokak hayvanları hakkındaki düşüncelerini gözler önüne seren araştırması yeniden gündem oldu. 1.800 kişiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre toplumun yüzde 53,7’si sokak hayvanlarını tehlikeli bulmuyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 41,3’ü ise sokak hayvanlarını tehlikeli bulduğunu ifade ediyor. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 48,2’si evde hayvan beslemediğini belirtirken yüzde 35’i beslediğini, yüzde 16,8’i ise daha önceden beslediğini söylüyor. Katılımcıların yüzde 56,3’ü, sokak hayvanlarını beslemenin mahallelinin / semt sakinlerinin sorumluluğunda olmadığını düşündüğünü ifade ederken, yüzde 43,7’si ise semt sakinlerinin sorumluluğunda olduğunu söylüyor. “Sokak hayvanları tarafından siz veya bir yakınınız herhangi bir saldırıya uğradınız mı?” sorusuna, yüzde 33,9’luk dilim, bir yakınının saldırıya uğradığını dile getirirken, kendisinin saldırıya uğradığını söyleyenler ise yüzde 24,4 düzeyinde seyrediyor.

TÜRK HALKININ YÜZDE 62,2'Sİ SOKAK HAYVANLARININ KISIRLAŞTIRMASI GEREKTİĞİ SAVUNUYOR

Araştırmaya katılanların yüzde 40,5’i insanlara saldıran köpeklerin barınaklara bırakılması gerektiğini düşünürken, yüzde 35,6’sı ise bu hayvanların rehabilite edilmesi gerektiğini savunuyor. Yüzde 16,4’lük bir kesim saldırgan hayvanların uyutulması gerektiğini söylüyor. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması gerektiğini düşünenler toplumun yüzde 67,2’sini kapsarken, kısırlaştırmayı doğru bulmayanlar ise yüzde 29,3 düzeyinde seyrediyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 49,5’i belediyelerin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını yetersiz bulduğunu söylerken, yüzde 19,9’u ise yeterli bulduğunu ifade ediyor. Öte yandan, yüzde 18,1’lik kısım ise bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadığını dile getiriyor.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 51’i sokak hayvanlarının doğal hallerine bırakılması gerektiğini düşünürken, yüzde 44,1’i hayvanların toplanarak barınaklara götürülmesi gerektiğini düşünüyor.