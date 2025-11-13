İrlanda Portekiz CANLI nereden izlenir? Ronaldo ilk 11’de

İrlanda Cumhuriyeti ile Portekiz, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu’nda bu akşam kritik bir maça çıkıyor. 22.45’te başlayacak karşılaşma, Dublin’deki Aviva Stadyumu’nda oynanacak.

İRLANDA PORTEKİZ CANLI İZLE

Avrupa Elemeleri F Grubu’nda büyük önem taşıyan İrlanda Portekiz mücadelesi bu akşam futbolseverlerle buluşacak. İrlanda, dört maçta yalnızca bir galibiyet alabildi ve son sırada yer alıyor. Son olarak Ermenistan’ı 1-0 mağlup eden Yeşiller, bu karşılaşmadan da iyi bir sonuçla ayrılarak play-off umutlarını korumayı hedefliyor. Takım son beş iç saha maçında üç galibiyet aldı ve taraftarının desteğini arkasına alarak dirençli bir performans sergilemek istiyor.

Grup lideri konumundaki Portekiz, dört maçta topladığı 10 puanla zirvede yer alıyor. Roberto Martinez’in öğrencileri, son maçta Macaristan ile 2-2 berabere kalmıştı. Bu kez deplasmanda alınacak bir galibiyetle puanını 13’e yükseltip doğrudan Dünya Kupası bileti almanın eşiğine gelecek. Takımın yıldızı Cristiano Ronaldo, elemelerde 5 golle gol krallığında ilk sırada yer alıyor ve bu turnuvayı son Dünya Kupası olarak görüyor. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

İrlanda Portekiz maçı 11'leri açıklandı:

İrlanda 11: Kelleher, Scales, O'Brien, O'Shea, Collins, Coleman, Cullen, Taylor, Azaz, Parrott, Ogbene

Portekiz 11: Costa, Dalot, Inacio, Dias, Cancelo, Neves, Vitinha, Neves, Felix, Bernardo Silva, Ronaldo

İRLANDA PORTEKİZ MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

İrlanda Portekiz maçını Türkiye’de Exxen platformu canlı yayınlayacak. Bunun dışında bazı yabancı ülkelerde karşılaşma farklı kanallardan şifresiz olarak izlenebilecek. ABD’de ViX, Arjantin’de ESPN 2 Sur, Avusturya’da Prime Video, Brezilya’da Sportv ve Hollanda’da Ziggo Sport 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

İrlanda Portekiz maçını veren kanallar:

ABD: ViX

ViX Arjantin: ESPN 2 Sur

ESPN 2 Sur Avusturya: Prime Video

Prime Video Brezilya: Sportv

Sportv Hollanda: Ziggo Sport 2

İRLANDA - PORTEKİZ NEREDE İZLENİR?

İrlanda Portekiz maçı, Dublin’de bulunan Aviva Stadyumu’nda oynanacak. Yaklaşık 51 bin seyirci kapasiteli statta oynanacak mücadeleye ilgi büyük. İrlanda futbolseverleri, takımlarını grupta tutacak bir sonuç için tribünleri dolduracak. Mücadele Exxen’den canlı izlenebilecek.

Portekiz ise zorlu deplasmanda kazanarak hem moral hem de avantaj elde etmek istiyor. Takımın yıldız ismi Cristiano Ronaldo, son karşılaşmada Macaristan’a iki gol atarak uluslararası arenadaki 143. golünü kaydetmişti.

İRLANDA PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye’de Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak. Exxen kullanıcıları, üyeliklerini aktif hale getirerek maçı televizyon, bilgisayar, tablet veya mobil cihaz üzerinden izleyebilecek. Platform, kullanıcılarına HD kalitede ve donmadan yayın imkânı sunuyor.

Exxen’de maçları izlemek isteyen yeni kullanıcılar, platformun web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabiliyor. Abonelik sonrası, Avrupa Elemeleri dahil olmak üzere birçok uluslararası maçı canlı olarak izlemek mümkün.

İRLANDA MİLLİ FUTBOL TAKIMI - PORTEKİZ MİLLİ FUTBOL TAKIMI NEREDE İZLENİR?

İrlanda ile Portekiz arasında oynanacak bu kritik maç, Dublin’deki Aviva Stadyumu’nda gerçekleşecek ve Türkiye’de Exxen’den canlı yayınlanacak. Exxen üyeleri maçı televizyon, bilgisayar veya mobil cihazlarından takip edebilecek.

Ayrıca, karşılaşma bazı ülkelerde farklı kanallar üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. ABD, Arjantin, Avusturya, Brezilya ve Hollanda’daki futbolseverler de kendi yerel kanallarından mücadeleyi takip edebilecek.

İRLANDA PORTEKİZ MAÇI İZLE

İrlanda Portekiz karşılaşması, 22.45’te başlayacak ve Exxen platformu üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. İzleyiciler, Exxen uygulaması aracılığıyla maçı HD kalitede takip edebilecek.

Karşılaşma öncesinde iki takımın da kadrolarında önemli isimler yer alıyor. İrlanda, savunma ağırlıklı bir oyunla sahaya çıkarken, Portekiz hücum gücüne güveniyor. Maçın sonucu, F Grubu’ndaki sıralamayı doğrudan etkileyecek.