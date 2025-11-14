Menü Kapat
PENDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 14.11.2025 00:00
İLAN

PENDİK VERGİ DAİRESİ

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi NoSoyad Ad/UnvanAdresVergi
Dönemi		Vergi
Kodu		Takip Dosya NoVergi Aslı
Borcu Toplamı		Ceza Toplamı
0380094361MEHMET ÜMİT AKSUORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.NO19990119991200102010102114Fmk000005624.498,450,00
9730057376MEMET YILMAZÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST.19990119991200102010102114Fmt000036824.498,450,00
0120316310TANER AKANBOSTAN MAH. KALYONCU KULLUĞU CAD. K. No:80 D.No:2 Tel: BEYOĞLU İST.20130220130210842020101714Fmk000663524.479,490,00
0380094361MEHMET ÜMİT AKSUORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.NO20000820000800152010102214Fmk000003024.477,500,00
9730057376MEMET YILMAZÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST.20000820000800152010102214Fmt000001524.477,500,00
2200623216NURAN ÇAĞLIYANSİYAVUŞPAŞA MAH. BARBAROS 3. SK. No:7-9A BAHÇELİEVLER İST20101020101010842022101414Fmm000000824.396,290,00
5460018646CABİR KESKİNAYDINLI M. HAL YOLU C. ADRES BOTANİK B2 BLOK No:17/3 D.8 TUZLA İST.20200120200300032025092414Fmp000008424.300,000,00
5460018646CABİR KESKİNAYDINLI M. HAL YOLU C. ADRES BOTANİK B2 BLOK No:17/3 D.8 TUZLA İST.20200420200400152025092414Fmp000007224.291,870,00
6980331536FİKRET ÖZKARAKAVAKPINAR M. ALACATAŞ SK.NO:37/4 PENDİK/İST.20100420100400152017102714Fmq000009024.258,000,00
6070938710SULTAN KÜRÜNOĞLUULUCAMİ MAH. TUFAN SK. HALİL GÜL K. No:18 D.No: Tel: ÇİLİMLİ DÜZCE20100420100430802025080514Fmq00002020,0024.251,94
1050262238GÜVEN KOCAAVCIYENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. No:4/9 D.No:5 Tel: PENDİK İST.20020620020630802010102014Fml00000200,0024.230,29
3300129332ARSLAN EKŞİKURTKÖY MAH. YEŞİLIRMAK CAD. K. No:32/1 D.No:2 Tel: PENDİK İST.20170120171200102024093014Fmn000002324.228,490,00
8560232722İBRAHİM TURGUTKUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA20150820150810842024030114Fms000017124.196,250,00
6290353997NAMSA GİYİM GIDA ELEK.SAN.LTD.ŞTİ.ŞEYHLİ MAH/SEMT SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD. K. No:72 D.No:1 Tel: PENDİK İST.20141020141030802020102214Fmq00000090,0024.157,23
8560232722İBRAHİM TURGUTKUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA20160720160930802024030114Fms00001180,0024.087,65
5370300861EMİNE SİPEROĞLUBAHÇEŞEHİR 1. KISIM MAH. FIRAT CAD. VADI TEPE 2. BÖLGE A4 K. No:49 D.No:48 Tel: BAŞAKŞEHİR İST.20020720020930802018040314Fmp00000030,0024.085,11
3100045044FUAT DORUKKÜÇÜKYALI MERKEZ MAH. MEKTEP CAD. No:33 D.2: MALTEPE İST.20160120161243102025092514Fmn000057324.082,490,00
5940866147KONSTANTIN KUROCHKINACARLAR MAH/SEMT 57 SK. K. No:32 D.No:1 Tel:5330279954 BEYKOZ İST.20190120190310862024050314Fmp000000724.067,370,00
2200623216NURAN ÇAĞLIYANSİYAVUŞPAŞA MAH. BARBAROS 3. SK. No:7-9A BAHÇELİEVLER İST20100620100600152022101414Fmm000000624.020,320,00
"Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
#ilangovtr Basın No: ILN02332942
