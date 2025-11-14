PENDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kategoriler
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|Vergi No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi
Dönemi
|Vergi
Kodu
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı
Borcu Toplamı
|Ceza Toplamı
|0380094361
|MEHMET ÜMİT AKSU
|ORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.NO
|199901199912
|0010
|2010102114Fmk0000056
|24.498,45
|0,00
|9730057376
|MEMET YILMAZ
|ÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST.
|199901199912
|0010
|2010102114Fmt0000368
|24.498,45
|0,00
|0120316310
|TANER AKAN
|BOSTAN MAH. KALYONCU KULLUĞU CAD. K. No:80 D.No:2 Tel: BEYOĞLU İST.
|201302201302
|1084
|2020101714Fmk0006635
|24.479,49
|0,00
|0380094361
|MEHMET ÜMİT AKSU
|ORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.NO
|200008200008
|0015
|2010102214Fmk0000030
|24.477,50
|0,00
|9730057376
|MEMET YILMAZ
|ÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST.
|200008200008
|0015
|2010102214Fmt0000015
|24.477,50
|0,00
|2200623216
|NURAN ÇAĞLIYAN
|SİYAVUŞPAŞA MAH. BARBAROS 3. SK. No:7-9A BAHÇELİEVLER İST
|201010201010
|1084
|2022101414Fmm0000008
|24.396,29
|0,00
|5460018646
|CABİR KESKİN
|AYDINLI M. HAL YOLU C. ADRES BOTANİK B2 BLOK No:17/3 D.8 TUZLA İST.
|202001202003
|0003
|2025092414Fmp0000084
|24.300,00
|0,00
|5460018646
|CABİR KESKİN
|AYDINLI M. HAL YOLU C. ADRES BOTANİK B2 BLOK No:17/3 D.8 TUZLA İST.
|202004202004
|0015
|2025092414Fmp0000072
|24.291,87
|0,00
|6980331536
|FİKRET ÖZKARA
|KAVAKPINAR M. ALACATAŞ SK.NO:37/4 PENDİK/İST.
|201004201004
|0015
|2017102714Fmq0000090
|24.258,00
|0,00
|6070938710
|SULTAN KÜRÜNOĞLU
|ULUCAMİ MAH. TUFAN SK. HALİL GÜL K. No:18 D.No: Tel: ÇİLİMLİ DÜZCE
|201004201004
|3080
|2025080514Fmq0000202
|0,00
|24.251,94
|1050262238
|GÜVEN KOCAAVCI
|YENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. No:4/9 D.No:5 Tel: PENDİK İST.
|200206200206
|3080
|2010102014Fml0000020
|0,00
|24.230,29
|3300129332
|ARSLAN EKŞİ
|KURTKÖY MAH. YEŞİLIRMAK CAD. K. No:32/1 D.No:2 Tel: PENDİK İST.
|201701201712
|0010
|2024093014Fmn0000023
|24.228,49
|0,00
|8560232722
|İBRAHİM TURGUT
|KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA
|201508201508
|1084
|2024030114Fms0000171
|24.196,25
|0,00
|6290353997
|NAMSA GİYİM GIDA ELEK.SAN.LTD.ŞTİ.
|ŞEYHLİ MAH/SEMT SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD. K. No:72 D.No:1 Tel: PENDİK İST.
|201410201410
|3080
|2020102214Fmq0000009
|0,00
|24.157,23
|8560232722
|İBRAHİM TURGUT
|KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA
|201607201609
|3080
|2024030114Fms0000118
|0,00
|24.087,65
|5370300861
|EMİNE SİPEROĞLU
|BAHÇEŞEHİR 1. KISIM MAH. FIRAT CAD. VADI TEPE 2. BÖLGE A4 K. No:49 D.No:48 Tel: BAŞAKŞEHİR İST.
|200207200209
|3080
|2018040314Fmp0000003
|0,00
|24.085,11
|3100045044
|FUAT DORUK
|KÜÇÜKYALI MERKEZ MAH. MEKTEP CAD. No:33 D.2: MALTEPE İST.
|201601201612
|4310
|2025092514Fmn0000573
|24.082,49
|0,00
|5940866147
|KONSTANTIN KUROCHKIN
|ACARLAR MAH/SEMT 57 SK. K. No:32 D.No:1 Tel:5330279954 BEYKOZ İST.
|201901201903
|1086
|2024050314Fmp0000007
|24.067,37
|0,00
|2200623216
|NURAN ÇAĞLIYAN
|SİYAVUŞPAŞA MAH. BARBAROS 3. SK. No:7-9A BAHÇELİEVLER İST
|201006201006
|0015
|2022101414Fmm0000006
|24.020,32
|0,00
|"Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."