YEDİTEPE VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI YEDİTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
|SOYAD AD /ÜNVAN
|VERGİ NO
|T.C.KİMLİK NO
|ADRES
|VERGİ DÖNEMİ
|VERGİ CEZA NEVİ
|Ana Takip Dosya No
|VERGİ / CEZA MİKTARI
|ANADOLU TÜTÜN VE MAMÜLLERİ GID. DAĞI
|ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.
|201901201912
|9318
|2022012066duJ0007018
|46.152,00
|ÇINARSERDAR
|ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.
|202001202012
|9166
|2022012066duJ0003267
|40.980,17
|EMANETHAYATİOSMAN
|ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.
|202006202006
|9166
|2022082366duJ0000755
|27.665,40
|HAN OTOMOTİV YEDEK PARÇA SAN VE TİC
|ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.
|202001202012
|9318
|2022082466duJ0000041
|31.000,00
|İSMAİLİBRAHİM
|ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.
|201806201806
|9266
|2022012066duJ0001889
|62.858,50
|MERAZGAMESSAOUD
|ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.
|201805201805
|9266
|2022012066duJ0002357
|24.488,00
|MOHAMED KHALIL M ELSHENBA
|99009198634
|ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.
|201912201912
|9339
|2022012066duJ0007761
|74.826,99
|SAMYGİNSERGEY
|ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.
|202001202012
|9066
|2022012066duJ0002114
|35.350,42
|TAHA MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞ.OTOMOTİV
|ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.
|201901201912
|9318
|2022012066duJ0003266
|25.000,00
|ZADEHALİ JAMEL
|ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.
|201401201412
|9166
|2022012066duJ0000755
|48.607,50
|ZEKERİYA İNCİKUYUMCULUK İTH. İHR. SA
|ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.
|202001202012
|9318
|2022012066duJ0007297
|34.000,00
|ZYAEIHOSSEIN
|KISMET İŞHANI İSMETPAŞA SK.NO:3 D:B FATİH İSTANBUL
|202001202012
|9317
|2022012066duJ0003796
|62.800,00
|HÜSEYİN ACAR
|0030047524
|21746145268
|KARAAĞAÇ MH.SIRTKÖY BULV.PARK VILLA NO:18/65 B.ÇEKMECE İST
|201801201812
|9166
|2024071966duJ0000010
|27.810,36
|MOHAMMAD ADNAN
|0081399957
|MOLLA GÜRANİ MH.UYGAR SK.No:25 A FATİH İSTANBUL
|202001202012
|9317
|2022110366duJ0000004
|188.033,00
|UFUK AKÇEKAYA
|0190267720
|47887272588
|KIRKLAR MH.KARATEKELİ CD.KIRIKLAR F TİPİ CEZAEVİ NO:58 BUCA İZMİR
|202010202010
|9327
|2022112566duJ0000005
|76.752,00
|UFUK AKÇEKAYA
|0190267720
|47887272588
|KIRKLAR MH.KARATEKELİ CD.KIRIKLAR F TİPİ CEZAEVİ NO:58 BUCA İZMİR
|201911201911
|9327
|2022112566duJ0000005
|63.960,00
|UFUK AKÇEKAYA
|0190267720
|47887272588
|KIRKLAR MAH. KARATEKELİ CAD. KIRIKLAR F TİPİ CEZAEVİ Kapı No:58 BUCA İZMİR
|202010202010
|9327
|2022112566duJ0000005
|63.960,00
|ALİ AKDAĞ
|0200019032
|23065071464
|MOLLA G. MH.NAKİBU'L-EŞRAF SK.TOROS PALAS APT NO:66 D:11FATİH İSTANBUL
|200703200703
|9005
|2025093066duJ0000001
|144.760,00
|MAZLUM AKSOY
|0360011837
|44722406818
|Z. GÖKALP MH.S.DEMİREL BULV.MALL OF İST A BLOKNO:7A D:10 BAŞAKŞEHİR/İST
|201612201612
|9314
|2024101566duJ0000002
|47.670,75
|EYYÜP SERDAL AKYÜREK
|0450046837
|70132092396
|TEKKE MH.2614 SK.NO:1 D:4 VİRANŞEHİR ŞANLIURFA
|202001202012
|9166
|2024121866duJ0000006
|47.910,77
|KENAN ALBAYRAK
|0490062358
|54352107344
|YEŞİLOVA MH.MARMARA CD.N:29/4 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201901201912
|9166
|2022112566duJ0000003
|158.257,19
|SÜLEYMAN ALTUĞ
|0660047614
|46516354824
|YENİ MAHALLE MH.3.ÇEŞME SK. NO:4 D:4 KÜÇÜKÇEKMECE İST.
|201801201812
|9318
|2022110866duJ0000002
|70.000,00
|BORA ATEŞ
|1000592888
|15829617346
|AYVANSARAY MH.AKTARMA SK.NO:2 D:1 FATİH İSTANBUL
|201801201812
|9109
|2018102766duK0000009
|90.000,00
|HASAN BAFRA
|1290333330
|27026435852
|İSLAMBEY MH.DURAK SK.NO:8-10 D:1 EYÜPSULTAN İSTANBUL
|201801201812
|9109
|2024121866duK0000001
|25.000,00
|MAHMUT BALARISI
|1350051046
|51136071228
|SEYYİD ÖMER MH.TUTYA SK.NO:4 FATİH İSTANBUL
|201801201812
|9318
|2019062666duK0003221
|296.005,00
|YÜKSEL BARUTCU
|1430147001
|44782822276
|CUMHURİYET MH.YEŞİLIRMAK SK.SUKRUBEY NO:20 D:8 BAHÇELİEVLER/ İST
|201501201512
|9108
|2023101766duK0001101
|53.284,00
|NEJLA BAYKULA
|1550113439
|19820063010
|DEMETEVLER MH.4115.SK. K1-10 K1-10 NO:14/5 MERKEZ DÜZCE
|201901201912
|9166
|2025090266duK0000001
|33.948,62
|SEÇKİN BENLİ
|1640201557
|41581728242
|ATAKENT MH.PROF. AZİZ ERGİN CD.A12 NO:4R K.ÇEKMECE/İST
|201901201912
|9166
|2020101966duK0002866
|30.989,00
|NAZIM BİRİNCİ
|1780128422
|10025963242
|KARŞIYAKA MH.EYLÜL SK.NO:3/2 D:10 ÇINARCIK YALOVA
|201801201812
|9318
|2019062666duK0006831
|113.000,00
|TEMEL BULUT
|1900032245
|49834732954
|CUMHURİYET MH.ÖMÜR 2 SK.VADI KONAKL. NO:27/2 D:8 BÜYÜKÇEKMECE/İST
|201801201812
|9166
|2024010366duK0000004
|102.465,00
|SERDAR CAN
|1970546584
|28714516082
|BALIKYOLU MH.464.SK.NO:2 D:15 ESENYURT İSTANBUL
|201801201812
|9166
|2024071866duK0000007
|49.014,05
|MUSTAFA CEREN
|2060181479
|55267364334
|MARMARA MH.BAYRAKTAR CD.NO:2CS D:1 BEYLİKDÜZÜ İSTANB
|201501201512
|9166
|2025010666duL0000007
|33.227,30
|ORHAN ÇETİNKAYA
|2460317227
|30494106568
|KÜÇÜKBAKKALKÖY MH.AHMET HAŞİM SK.NO:4 D:8: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201801201812
|9318
|2023050666duL0000001
|37.700,00
|ERGÜN ÇİÇEK
|2530381937
|15467602292
|27700 Bishop Park Drive Apt 510 44092 Ohio Willoughby Hills / ABD
|202001202012
|9166
|2021031866duL0000952
|25.255,44
|MUSTAFA ÇİÇEKCİ
|2530603752
|50458278728
|HALKALI MERKEZ MH.1.ORKİDE SK.MEHDI APT NO:20/3 K.ÇEKMECE İSTANBUL
|201912201912
|9327
|2024121266duL0000001
|58.860,00
|ERDİNÇ ÇOKYAŞAR
|2590081819
|29105147076
|FENERYOLU MH.BOĞAZİÇİ ÇIKMAZI SK.NO:4 D:3 KADIKÖY İST.
|201801201812
|9166
|2024071866duL0000002
|33.755,00
|ERDİNÇ ÇOKYAŞAR
|2590081819
|29105147076
|FENERYOLU MH.BOĞAZİÇİ ÇIKMAZI SK. NO:4 D:3 KADIKÖY İST.
|201801201812
|9166
|2024071866duL0000002
|26.420,58
|ALİ DAĞ
|2650677567
|51511304224
|ESENYALI MH.ALİM SK. NO:8/1 PENDİK İSTANBUL
|202007202007
|9327
|2021061866duL0000003
|58.860,00
|ALİ DAĞ
|2650677567
|51511304224
|ESENYALI MH.ALİM SK. NO:8/1 PENDİK İSTANBUL
|202007202007
|9327
|2021061866duL0000003
|58.860,00
|ALİ DAĞ
|2650677567
|51511304224
|ESENYALI MH.ALİM SK. NO:8/1 PENDİK İSTANBUL
|202007202007
|9327
|2021061866duL0000003
|58.860,00
|NOR ALDEN DALEEN
|2680675909
|99725902980
|ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.
|202001202012
|9371
|2021111766duL0001339
|39.150,00
|ERSİN DÖĞÜŞ
|3110127566
|23591744016
|DUMLUPINAR MH.ÇEŞME SK. D2 BL.NO:24E D:185 KADIKÖY İST.
|201801201812
|9166
|2024032066duM0000001
|66.234,07
|MUHAMMET EMİN ESER
|3790541175
|22276754814
|53859 NİEDERKASSEL/ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ
|201906201906
|9339
|2020102966duM0001962
|366.769,50
|FARUK EŞKİLİ
|3810006265
|24989586416
|KAYABAŞI MH.GÖKÇEADA CD. 24.BÖLG GÜZELBAĞ 25BLOKNO:4F/15 B.ŞEHİR İST
|202008202008
|9211
|2022031066duM0000002
|132.748,50
|FARUK EŞKİLİ
|3810006265
|24989586416
|KAYABAŞI MH.GÖKÇEADA CD. 24.BÖLGE GÜZELBAĞ R25 BLOK NO:4F/15 B.ŞEHİR/İST
|202008202008
|9211
|2022031066duM0000002
|132.748,50
|ÇAĞATAY FIRAT
|3860214993
|29509919880
|ŞENLİKKÖY MH.YEŞİLYURT ÇIKMAZI SK.NO:8 /1 D:4 BAKIRKÖY İSTANBUL
|201912201912
|9327
|2025032466duM0000009
|58.860,00
|LEON FRANKO
|3880196681
|34648714456
|ZEKERİYAKÖY KÖYÜ ACARLAR-ÇAM SK. NO:56X/A SARIYER İSTANBUL
|201901201912
|9166
|2022112566duM0000003
|158.257,19
|İBRAHİM GÖÇER
|3970008365
|10991745972
|CERRAHPAŞA MH.HORASANCI HASAN ÇIK.SK.NO:2/3 FATİH İST.
|201412201412
|9005
|2025031866duM0000481
|34.380,00
|MÜSLÜM GÖGEN
|3970253830
|35230358560
|BASEL/İSVİÇRE KONFEDERASYONU YABANCI ÜLKE
|202001202012
|9166
|2021041666duM0000941
|69.302,40
|MUSTAFA GÖNENÇ
|4080413826
|52120253156
|OBERE HAUPT STR. 34 HOCKENHEİM/ALMANYA
|202001202012
|9166
|2021012466duN0000146
|30.872,41
|MOHAMAD ARFAN HABOUB
|4540588242
|99787379874
|MOLLA GÜRANİ MH.MOLLA GÜRANİ CD.NO:47 D:2 FATİH İSTANB
|201506201506
|9343
|2024072466duN0000004
|91.344,00
|İST. VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İK
|4810025019
|AHMEDİYE MH.DR.FAHRİ ATABEY CD. NO:76 -78 ÜSKÜDAR İST.
|201901201912
|9166
|2022012066duJ0001342
|28.429,22
|MANUK İŞYAPAR
|4820058484
|52888152098
|MURATREİS MH.REİSÜL KÜTTAP SK.NO:40 D:5 ÜSKÜDAR İSTAN
|201801201812
|9108
|2024053166duN0000003
|48.025,00
|NIHAL MUHAMMAD JAVEED JAVEED
|4830653569
|99074415278
|ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.
|202001202001
|9266
|2022012066duJ0003151
|71.475,30
|KARKIN HAFR. NAKLMAD.İNŞ.TAAH. SAN.
|5240038379
|FEVZİÇAKMAK MH.2/1.SK.NO:1 D:51 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL
|201901201912
|9166
|2020102066duO0001181
|47.507,12
|MEHMET ORHAN KARIKSIZ
|5240109879
|19982237236
|İSTİKLAL MH.PİYALEPAŞA BULV. O-BL.NO:32/1 D:36 BEYOĞLU İSTANBUL
|201508201508
|9005
|2024071166duO0000003
|249.494,98
|HACER KARTAL
|5260238606
|57328560624
|BAŞAK MH.YUNUS EMRE CD.HİSAR D3 BLOK NO:24 I /13 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL
|201901201912
|9166
|2024061366duO0000004
|40.072,37
|HACER KARTAL
|5260238606
|57328560624
|BAŞAK MH.YUNUS EMRE CD.HİSAR D3 BL.NO:24 I D:13 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL
|201701201712
|9318
|2024061366duO0000002
|57.000,00
|HACER KARTAL
|5260238606
|57328560624
|BAŞAK MH.YUNUS EMRE CD. HİSAR D3 BL.NO:24 I D:13 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL
|201801201812
|9166
|2024061366duO0000002
|27.921,61
|BELGİN KAYA
|5311329494
|36146303590
|FÜSSEN/ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ YABANCI ÜLKE
|201901201912
|9166
|2020102066duO0001645
|29.048,83
|SİLGİ EĞİTİM HİZM VE TİCARET ANONİ
|5410532595
|ORUÇREİS MH.TEKSTİLKENT CD.B10 BL.NO:10 Z D:B15 ESENLER İSTANBUL
|201911201911
|9327
|2025012166duO0000536
|76.752,00
|SİLGİ EĞİTİM HİZM VE TİCARET ANONİ
|5410532595
|ORUÇREİS MH.TEKSTİLKENT CD.B10 BL.NO:10 Z D:B15 ESENLER İSTANBUL
|201911201911
|9327
|2025012166duO0000536
|51.168,00
|RECEP ERCAN KESKİN
|5470081682
|12827925602
|AKŞEMSETTİN MH.BÂLİPAŞA CD.ALBAYRAK NO:142/2 FATİH İST
|201601201612
|9166
|2024121266duO0000001
|54.373,02
|HASAN KILIÇ
|5500515654
|13160022454
|HIRKA-İ ŞERİF MH.SOFALI ÇEŞME CD.NO:43/5 FATİH İSTANBUL
|201304201304
|9005
|2020112366duO0003731
|38.100,00
|İSMAİL KILIÇBAY
|5540048466
|46648843890
|İSKENDERPAŞA MH.KURŞUNCU ÇIKMAZI SK.KILIÇBAY NO:6 D:3 FATİH İSTANBUL
|201712201712
|9211
|2024030766duO0000004
|50.975,00
|İSMAİL KILIÇBAY
|5540048466
|46648843890
|İSKENDERPAŞA MH.KURŞUNCU ÇIKMAZI SK.KILIÇBAY NO:6 D:3 FATİH İSTANBUL
|201712201712
|9211
|2024030766duO0000004
|50.975,00
|ALİ İHSAN KOÇ
|5670042315
|37511136546
|DEREAĞZI MH ULUBATLI H. SK. SUNKENT TATİL SİT.NO:65C D:2 BEYLİKDÜZÜ İST
|201501201512
|9166
|2023030766duO0000001
|140.974,45
|YAKUP KODALAK
|5740077380
|18872692902
|KARAAĞAÇ MH.SIRTKÖY BLV.TOSKANA VADISI NO:33/295 B.ÇEKMECE-İSTANBUL
|202006202006
|9166
|2025031366duO0000002
|25.585,05
|YAKUP KODALAK
|5740077380
|18872692902
|KARAAĞAÇ MH.SIRTKÖY BLV.TOSKANA VADISI NO:33/295 B.ÇEKMECE İSTANBUL
|202001202001
|9166
|2025031366duO0000002
|24.578,00
|ABDULKADİR KOLOT
|5750070606
|53407600656
|ATAKENT MH.221.SK.YALI AP-1 NO:40B D:3 KÜÇÜKÇEKMECE İST
|201504201504
|9005
|2023030266duO0000005
|63.250,00
|ERŞAN KONYAR
|5770479560
|11647545878
|ÇAĞLAYAN MH.PARK CD.NO:22 -24 D:36 KAĞITHANE İSTANBUL
|202003202003
|9327
|2024061366duO0000011
|25.580,00
|ERŞAN KONYAR
|5770479560
|11647545878
|ÇAĞLAYAN MAH. PARK CAD. Kapı No:22 -24 No:36 KAĞITHANE İSTANBUL
|201812201812
|9327
|2024061366duO0000011
|25.580,00
|ERŞAN KONYAR
|5770479560
|11647545878
|ÇAĞLAYAN MH.PARK CD.NO:22 -24 D:36 KAĞITHANE İSTANBUL
|202003202003
|9327
|2024061366duO0000011
|25.580,00
|ERŞAN KONYAR
|5770479560
|11647545878
|ÇAĞLAYAN MH.PARK CD.NO:22 -24 D:36 KAĞITHANE İSTANBUL
|202003202003
|9327
|2024061366duO0000011
|25.580,00
|ERŞAN KONYAR
|5770479560
|11647545878
|ÇAĞLAYAN MH.PARK CD.NO:22 -24 D:36 KAĞITHANE İSTANBUL
|202003202003
|9327
|2024061366duO0000011
|25.580,00
|ERŞAN KONYAR
|5770479560
|11647545878
|ÇAĞLAYAN MH.PARK CD.NO:22 -24 D:36 KAĞITHANE İSTANBUL
|202003202003
|9327
|2024061366duO0000011
|25.580,00
|MUHİTTİN BAYRAK
|5800644370
|55939718502
|SÜMBÜL EFENDİ MH.DERVİŞ MEHMET SK. NO:1 D:10 Tel: FATİH İSTANBUL
|202001202012
|9182
|2024121166duO0000001
|27.877,00
|MEHMET KÖK
|5820066065
|20933278598
|15TEM.MH.GÜLBAHAR CD.N.PRK H BLKNO:45/5 D:7BAĞCILAR/İST
|202001202012
|9166
|2024102166duO0000009
|24.497,33
|MELİHA KUMBARACI
|5920069974
|11939042054
|YENİ LİMAN YOLU TURAN GÜNEŞ SK. 70/2 GİRNE / KKTC
|201901201912
|9166
|2025090266duO0000001
|33.948,62
|MUNZER KSSEBATI
|5970699464
|99278634222
|OSMANGAZİ MH.AŞIROĞLU CD.NO:3/3 D:5 DARICA/KOCAELİ
|202001202012
|9182
|2024121166duO0000002
|27.877,00
|Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilmediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bir bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ay sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler işbu ilan neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.