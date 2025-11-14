Menü Kapat
YEDİTEPE VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 14.11.2025 00:00
İLAN

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI YEDİTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
SOYAD AD /ÜNVANVERGİ NOT.C.KİMLİK NOADRESVERGİ DÖNEMİVERGİ CEZA NEVİAna Takip Dosya NoVERGİ / CEZA MİKTARI
ANADOLU TÜTÜN VE MAMÜLLERİ GID. DAĞI ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.20190120191293182022012066duJ000701846.152,00
ÇINARSERDAR ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.20200120201291662022012066duJ000326740.980,17
EMANETHAYATİOSMAN ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.20200620200691662022082366duJ000075527.665,40
HAN OTOMOTİV YEDEK PARÇA SAN VE TİC ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.20200120201293182022082466duJ000004131.000,00
İSMAİLİBRAHİM ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.20180620180692662022012066duJ000188962.858,50
MERAZGAMESSAOUD ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.20180520180592662022012066duJ000235724.488,00
MOHAMED KHALIL M ELSHENBA 99009198634ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.20191220191293392022012066duJ000776174.826,99
SAMYGİNSERGEY ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.20200120201290662022012066duJ000211435.350,42
TAHA MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞ.OTOMOTİV ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.20190120191293182022012066duJ000326625.000,00
ZADEHALİ JAMEL ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.20140120141291662022012066duJ000075548.607,50
ZEKERİYA İNCİKUYUMCULUK İTH. İHR. SA ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.20200120201293182022012066duJ000729734.000,00
ZYAEIHOSSEIN KISMET İŞHANI İSMETPAŞA SK.NO:3 D:B FATİH İSTANBUL20200120201293172022012066duJ000379662.800,00
HÜSEYİN ACAR003004752421746145268KARAAĞAÇ MH.SIRTKÖY BULV.PARK VILLA NO:18/65 B.ÇEKMECE İST20180120181291662024071966duJ000001027.810,36
MOHAMMAD ADNAN0081399957 MOLLA GÜRANİ MH.UYGAR SK.No:25 A FATİH İSTANBUL20200120201293172022110366duJ0000004188.033,00
UFUK AKÇEKAYA019026772047887272588KIRKLAR MH.KARATEKELİ CD.KIRIKLAR F TİPİ CEZAEVİ NO:58 BUCA İZMİR20201020201093272022112566duJ000000576.752,00
UFUK AKÇEKAYA019026772047887272588KIRKLAR MH.KARATEKELİ CD.KIRIKLAR F TİPİ CEZAEVİ NO:58 BUCA İZMİR20191120191193272022112566duJ000000563.960,00
UFUK AKÇEKAYA019026772047887272588KIRKLAR MAH. KARATEKELİ CAD. KIRIKLAR F TİPİ CEZAEVİ Kapı No:58 BUCA İZMİR20201020201093272022112566duJ000000563.960,00
ALİ AKDAĞ020001903223065071464MOLLA G. MH.NAKİBU'L-EŞRAF SK.TOROS PALAS APT NO:66 D:11FATİH İSTANBUL20070320070390052025093066duJ0000001144.760,00
MAZLUM AKSOY036001183744722406818Z. GÖKALP MH.S.DEMİREL BULV.MALL OF İST A BLOKNO:7A D:10 BAŞAKŞEHİR/İST20161220161293142024101566duJ000000247.670,75
EYYÜP SERDAL AKYÜREK045004683770132092396TEKKE MH.2614 SK.NO:1 D:4 VİRANŞEHİR ŞANLIURFA20200120201291662024121866duJ000000647.910,77
KENAN ALBAYRAK049006235854352107344YEŞİLOVA MH.MARMARA CD.N:29/4 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL20190120191291662022112566duJ0000003158.257,19
SÜLEYMAN ALTUĞ066004761446516354824YENİ MAHALLE MH.3.ÇEŞME SK. NO:4 D:4 KÜÇÜKÇEKMECE İST.20180120181293182022110866duJ000000270.000,00
BORA ATEŞ100059288815829617346AYVANSARAY MH.AKTARMA SK.NO:2 D:1 FATİH İSTANBUL20180120181291092018102766duK000000990.000,00
HASAN BAFRA129033333027026435852İSLAMBEY MH.DURAK SK.NO:8-10 D:1 EYÜPSULTAN İSTANBUL20180120181291092024121866duK000000125.000,00
MAHMUT BALARISI135005104651136071228SEYYİD ÖMER MH.TUTYA SK.NO:4 FATİH İSTANBUL20180120181293182019062666duK0003221296.005,00
YÜKSEL BARUTCU143014700144782822276CUMHURİYET MH.YEŞİLIRMAK SK.SUKRUBEY NO:20 D:8 BAHÇELİEVLER/ İST20150120151291082023101766duK000110153.284,00
NEJLA BAYKULA155011343919820063010DEMETEVLER MH.4115.SK. K1-10 K1-10 NO:14/5 MERKEZ DÜZCE20190120191291662025090266duK000000133.948,62
SEÇKİN BENLİ164020155741581728242ATAKENT MH.PROF. AZİZ ERGİN CD.A12 NO:4R K.ÇEKMECE/İST20190120191291662020101966duK000286630.989,00
NAZIM BİRİNCİ178012842210025963242KARŞIYAKA MH.EYLÜL SK.NO:3/2 D:10 ÇINARCIK YALOVA20180120181293182019062666duK0006831113.000,00
TEMEL BULUT190003224549834732954CUMHURİYET MH.ÖMÜR 2 SK.VADI KONAKL. NO:27/2 D:8 BÜYÜKÇEKMECE/İST20180120181291662024010366duK0000004102.465,00
SERDAR CAN197054658428714516082BALIKYOLU MH.464.SK.NO:2 D:15 ESENYURT İSTANBUL20180120181291662024071866duK000000749.014,05
MUSTAFA CEREN206018147955267364334MARMARA MH.BAYRAKTAR CD.NO:2CS D:1 BEYLİKDÜZÜ İSTANB20150120151291662025010666duL000000733.227,30
ORHAN ÇETİNKAYA246031722730494106568KÜÇÜKBAKKALKÖY MH.AHMET HAŞİM SK.NO:4 D:8: ATAŞEHİR İSTANBUL20180120181293182023050666duL000000137.700,00
ERGÜN ÇİÇEK25303819371546760229227700 Bishop Park Drive Apt 510 44092 Ohio Willoughby Hills / ABD20200120201291662021031866duL000095225.255,44
MUSTAFA ÇİÇEKCİ253060375250458278728HALKALI MERKEZ MH.1.ORKİDE SK.MEHDI APT NO:20/3 K.ÇEKMECE İSTANBUL20191220191293272024121266duL000000158.860,00
ERDİNÇ ÇOKYAŞAR259008181929105147076FENERYOLU MH.BOĞAZİÇİ ÇIKMAZI SK.NO:4 D:3 KADIKÖY İST.20180120181291662024071866duL000000233.755,00
ERDİNÇ ÇOKYAŞAR259008181929105147076FENERYOLU MH.BOĞAZİÇİ ÇIKMAZI SK. NO:4 D:3 KADIKÖY İST.20180120181291662024071866duL000000226.420,58
ALİ DAĞ265067756751511304224ESENYALI MH.ALİM SK. NO:8/1 PENDİK İSTANBUL20200720200793272021061866duL000000358.860,00
ALİ DAĞ265067756751511304224ESENYALI MH.ALİM SK. NO:8/1 PENDİK İSTANBUL20200720200793272021061866duL000000358.860,00
ALİ DAĞ265067756751511304224ESENYALI MH.ALİM SK. NO:8/1 PENDİK İSTANBUL20200720200793272021061866duL000000358.860,00
NOR ALDEN DALEEN268067590999725902980ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.20200120201293712021111766duL000133939.150,00
ERSİN DÖĞÜŞ311012756623591744016DUMLUPINAR MH.ÇEŞME SK. D2 BL.NO:24E D:185 KADIKÖY İST.20180120181291662024032066duM000000166.234,07
MUHAMMET EMİN ESER37905411752227675481453859 NİEDERKASSEL/ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ20190620190693392020102966duM0001962366.769,50
FARUK EŞKİLİ381000626524989586416KAYABAŞI MH.GÖKÇEADA CD. 24.BÖLG GÜZELBAĞ 25BLOKNO:4F/15 B.ŞEHİR İST20200820200892112022031066duM0000002132.748,50
FARUK EŞKİLİ381000626524989586416KAYABAŞI MH.GÖKÇEADA CD. 24.BÖLGE GÜZELBAĞ R25 BLOK NO:4F/15 B.ŞEHİR/İST20200820200892112022031066duM0000002132.748,50
ÇAĞATAY FIRAT386021499329509919880ŞENLİKKÖY MH.YEŞİLYURT ÇIKMAZI SK.NO:8 /1 D:4 BAKIRKÖY İSTANBUL20191220191293272025032466duM000000958.860,00
LEON FRANKO388019668134648714456ZEKERİYAKÖY KÖYÜ ACARLAR-ÇAM SK. NO:56X/A SARIYER İSTANBUL20190120191291662022112566duM0000003158.257,19
İBRAHİM GÖÇER397000836510991745972CERRAHPAŞA MH.HORASANCI HASAN ÇIK.SK.NO:2/3 FATİH İST.20141220141290052025031866duM000048134.380,00
MÜSLÜM GÖGEN397025383035230358560BASEL/İSVİÇRE KONFEDERASYONU YABANCI ÜLKE20200120201291662021041666duM000094169.302,40
MUSTAFA GÖNENÇ408041382652120253156OBERE HAUPT STR. 34 HOCKENHEİM/ALMANYA20200120201291662021012466duN000014630.872,41
MOHAMAD ARFAN HABOUB454058824299787379874MOLLA GÜRANİ MH.MOLLA GÜRANİ CD.NO:47 D:2 FATİH İSTANB20150620150693432024072466duN000000491.344,00
İST. VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İK4810025019 AHMEDİYE MH.DR.FAHRİ ATABEY CD. NO:76 -78 ÜSKÜDAR İST.20190120191291662022012066duJ000134228.429,22
MANUK İŞYAPAR482005848452888152098MURATREİS MH.REİSÜL KÜTTAP SK.NO:40 D:5 ÜSKÜDAR İSTAN20180120181291082024053166duN000000348.025,00
NIHAL MUHAMMAD JAVEED JAVEED483065356999074415278ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.20200120200192662022012066duJ000315171.475,30
KARKIN HAFR. NAKLMAD.İNŞ.TAAH. SAN.5240038379 FEVZİÇAKMAK MH.2/1.SK.NO:1 D:51 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL20190120191291662020102066duO000118147.507,12
MEHMET ORHAN KARIKSIZ524010987919982237236İSTİKLAL MH.PİYALEPAŞA BULV. O-BL.NO:32/1 D:36 BEYOĞLU İSTANBUL20150820150890052024071166duO0000003249.494,98
HACER KARTAL526023860657328560624BAŞAK MH.YUNUS EMRE CD.HİSAR D3 BLOK NO:24 I /13 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL20190120191291662024061366duO000000440.072,37
HACER KARTAL526023860657328560624BAŞAK MH.YUNUS EMRE CD.HİSAR D3 BL.NO:24 I D:13 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL20170120171293182024061366duO000000257.000,00
HACER KARTAL526023860657328560624BAŞAK MH.YUNUS EMRE CD. HİSAR D3 BL.NO:24 I D:13 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL20180120181291662024061366duO000000227.921,61
BELGİN KAYA531132949436146303590FÜSSEN/ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ YABANCI ÜLKE20190120191291662020102066duO000164529.048,83
SİLGİ EĞİTİM HİZM VE TİCARET ANONİ5410532595 ORUÇREİS MH.TEKSTİLKENT CD.B10 BL.NO:10 Z D:B15 ESENLER İSTANBUL20191120191193272025012166duO000053676.752,00
SİLGİ EĞİTİM HİZM VE TİCARET ANONİ5410532595 ORUÇREİS MH.TEKSTİLKENT CD.B10 BL.NO:10 Z D:B15 ESENLER İSTANBUL20191120191193272025012166duO000053651.168,00
RECEP ERCAN KESKİN547008168212827925602AKŞEMSETTİN MH.BÂLİPAŞA CD.ALBAYRAK NO:142/2 FATİH İST20160120161291662024121266duO000000154.373,02
HASAN KILIÇ550051565413160022454HIRKA-İ ŞERİF MH.SOFALI ÇEŞME CD.NO:43/5 FATİH İSTANBUL20130420130490052020112366duO000373138.100,00
İSMAİL KILIÇBAY554004846646648843890İSKENDERPAŞA MH.KURŞUNCU ÇIKMAZI SK.KILIÇBAY NO:6 D:3 FATİH İSTANBUL20171220171292112024030766duO000000450.975,00
İSMAİL KILIÇBAY554004846646648843890İSKENDERPAŞA MH.KURŞUNCU ÇIKMAZI SK.KILIÇBAY NO:6 D:3 FATİH İSTANBUL20171220171292112024030766duO000000450.975,00
ALİ İHSAN KOÇ567004231537511136546DEREAĞZI MH ULUBATLI H. SK. SUNKENT TATİL SİT.NO:65C D:2 BEYLİKDÜZÜ İST20150120151291662023030766duO0000001140.974,45
YAKUP KODALAK574007738018872692902KARAAĞAÇ MH.SIRTKÖY BLV.TOSKANA VADISI NO:33/295 B.ÇEKMECE-İSTANBUL20200620200691662025031366duO000000225.585,05
YAKUP KODALAK574007738018872692902KARAAĞAÇ MH.SIRTKÖY BLV.TOSKANA VADISI NO:33/295 B.ÇEKMECE İSTANBUL20200120200191662025031366duO000000224.578,00
ABDULKADİR KOLOT575007060653407600656ATAKENT MH.221.SK.YALI AP-1 NO:40B D:3 KÜÇÜKÇEKMECE İST20150420150490052023030266duO000000563.250,00
ERŞAN KONYAR577047956011647545878ÇAĞLAYAN MH.PARK CD.NO:22 -24 D:36 KAĞITHANE İSTANBUL20200320200393272024061366duO000001125.580,00
ERŞAN KONYAR577047956011647545878ÇAĞLAYAN MAH. PARK CAD. Kapı No:22 -24 No:36 KAĞITHANE İSTANBUL20181220181293272024061366duO000001125.580,00
ERŞAN KONYAR577047956011647545878ÇAĞLAYAN MH.PARK CD.NO:22 -24 D:36 KAĞITHANE İSTANBUL20200320200393272024061366duO000001125.580,00
ERŞAN KONYAR577047956011647545878ÇAĞLAYAN MH.PARK CD.NO:22 -24 D:36 KAĞITHANE İSTANBUL20200320200393272024061366duO000001125.580,00
ERŞAN KONYAR577047956011647545878ÇAĞLAYAN MH.PARK CD.NO:22 -24 D:36 KAĞITHANE İSTANBUL20200320200393272024061366duO000001125.580,00
ERŞAN KONYAR577047956011647545878ÇAĞLAYAN MH.PARK CD.NO:22 -24 D:36 KAĞITHANE İSTANBUL20200320200393272024061366duO000001125.580,00
MUHİTTİN BAYRAK580064437055939718502SÜMBÜL EFENDİ MH.DERVİŞ MEHMET SK. NO:1 D:10 Tel: FATİH İSTANBUL20200120201291822024121166duO000000127.877,00
MEHMET KÖK58200660652093327859815TEM.MH.GÜLBAHAR CD.N.PRK H BLKNO:45/5 D:7BAĞCILAR/İST20200120201291662024102166duO000000924.497,33
MELİHA KUMBARACI592006997411939042054YENİ LİMAN YOLU TURAN GÜNEŞ SK. 70/2 GİRNE / KKTC20190120191291662025090266duO000000133.948,62
MUNZER KSSEBATI597069946499278634222OSMANGAZİ MH.AŞIROĞLU CD.NO:3/3 D:5 DARICA/KOCAELİ20200120201291822024121166duO000000227.877,00
Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilmediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bir bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ay sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler işbu ilan neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02333779
