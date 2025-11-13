Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Fransa Ukrayna CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Fransa Ukrayna canlı yayın ile ekranlara geliyor! 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu’nda bu akşam Fransa ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. Paris’teki Parc des Princes Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 22.45’te başlayacak. D Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Fransa, alacağı galibiyetle Dünya Kupası biletini garantileme fırsatına sahip. İşte Fransa Ukrayna canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fransa Ukrayna CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 22:07
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 22:09

Fransa, Didier Deschamps yönetiminde elemelerde etkili bir performans sergilerken, Ukrayna son iki maçını kazanarak moral buldu. Parc des Princes’te oynanacak karşılaşma, gruptaki kaderi belirleyecek nitelikte.

Fransa Ukrayna CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

FRANSA UKRAYNA CANLI İZLE

Fransa ile Ukrayna, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin D Grubu’nda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Maç, Türkiye saatiyle 22.45’te Paris’teki Parc des Princes Stadyumu’nda oynanacak. Grup lideri Fransa, bu mücadeleyi kazandığı takdirde Dünya Kupası’na doğrudan katılım hakkını elde edecek. Ukrayna ise en az bir puan almak zorunda çünkü olası bir mağlubiyet, onları play-off rotasına itebilir.

Aynı saatlerde oynanacak Azerbaycan-İzlanda maçı da grubun dengelerini değiştirebilecek önemde. Fransa, elemelerde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Didier Deschamps’ın ekibi son maçında İzlanda ile 2-2 berabere kalsa da grup liderliğini sürdürdü.

Fransa Ukrayna 11'leri açıklandı:

Fransa 11: Maignan, Digne, Upamecano, Saliba, Kounde, Kante, Kone, Barcola, Cherki, Olise, Mbappe

Ukrayna 11: Trubin, Mykhaylichenko, Mykhavko, Svatok, Zabarnyi, Karaveyev, Nazaryna, Yarmolyuk, Ocheretko, Yaremchuk, Hutsuliak

Fransa Ukrayna CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

FRANSA UKRAYNA MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Fransa Ukrayna mücadelesi Türkiye’de yalnızca platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Ancak farklı ülkelerde bazı yabancı kanallar karşılaşmayı şifresiz olarak futbolseverlerle buluşturacak. ABD’de fuboTV, Arjantin’de Disney+ Premium Argentina, Azerbaycan’da CBC Sport, Brezilya’da ESPN, Fransa’da TF1+ ve Ukrayna’da Megogo platformları maçın yayınını üstlenecek.

Fransa Ukrayna maçını veren kanallar:

  • ABD: fuboTV
  • Arjantin: Disney+ Premium Argentina
  • Azerbaycan: CBC Sport
  • Brezilya: ESPN
  • Fransa: TF1+
  • Ukrayna: Megogo
Fransa Ukrayna CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

FRANSA - UKRAYNA NEREDE İZLENİR?

Fransa ile Ukrayna arasındaki Dünya Kupası eleme maçı, Fransa’nın başkenti Paris’teki Parc des Princes Stadyumu’nda oynanacak. Stadyum, 47 bini aşkın seyirci kapasitesiyle Fransa’nın en önemli futbol arenalarından biri konumunda. Ev sahibi Fransa, bu stadyumda oynadığı son 13 maçta yalnızca 1 kez yenildi. Mücadele Exxen’den canlı izlenebilecek.

Fransa Ukrayna CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.45’te başlayacak. Fransa bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde puanını 13’e çıkararak Dünya Kupası’na katılım hakkını elde edecek. Ukrayna ise puan kaybı durumunda ikinci sıradaki yerini koruyabilmek için diğer maçların sonuçlarını bekleyecek.

Fransa Ukrayna CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

FRANSA UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa ile Ukrayna arasında oynanacak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu mücadelesi Türkiye’de Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak. Exxen üyeliği bulunan futbolseverler, karşılaşmayı telefon, tablet, bilgisayar veya akıllı televizyon üzerinden izleyebilecekler.

Fransa Ukrayna CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Platform, kullanıcılarına HD yayın kalitesi sunuyor. Exxen’e üye olan izleyiciler ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarını da platform üzerinden takip edebiliyorlar.

Fransa Ukrayna CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

FRANSA MİLLİ FUTBOL TAKIMI - UKRAYNA MİLLİ FUTBOL TAKIMI NEREDE İZLENİR?

Fransa Ukrayna maçı Türkiye’de yalnızca Exxen’de yayınlanacak. Exxen üyeleri, uygulama veya web sitesi aracılığıyla canlı yayını takip edebilir. Exxen, tüm yayınlarını ücretli olarak sunuyor ve üyelik işlemleri resmi web sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Fransa Ukrayna CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Yurt dışından izlemek isteyenler ise bulundukları ülkeye göre farklı kanallardan maça ulaşabilecekler. Örneğin, Fransa’da TF1+, Ukrayna’da Megogo platformları maçı yayınlayacak.

Fransa Ukrayna CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

FRANSA UKRAYNA MAÇI İZLE

Fransa ile Ukrayna arasındaki bu karşılaşma, D Grubu’nun zirve mücadelesini belirleyecek. Fransa sahasında kazanması durumunda gruptan lider olarak çıkmayı garantileyecek. Ukrayna ise deplasmanda alacağı her puanla play-off şansını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Fransa Ukrayna CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Maç, futbolseverler tarafından Exxen platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Exxen, kullanıcılarına HD kalitede canlı yayın imkânı sunarken, aynı zamanda mobil cihazlar ve akıllı televizyonlar için de uygulama desteği sağlıyor.

ETİKETLER
#exxen
#Fransa Milli Takımı
#Dünya Kupası Elemeleri
#Fransa Ukrayna
#Ukrayna Milli Takımı
#Parc Des Princes
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.