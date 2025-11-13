Fransa Ukrayna CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Fransa, Didier Deschamps yönetiminde elemelerde etkili bir performans sergilerken, Ukrayna son iki maçını kazanarak moral buldu. Parc des Princes’te oynanacak karşılaşma, gruptaki kaderi belirleyecek nitelikte.

Fransa ile Ukrayna, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin D Grubu’nda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Maç, Türkiye saatiyle 22.45’te Paris’teki Parc des Princes Stadyumu’nda oynanacak. Grup lideri Fransa, bu mücadeleyi kazandığı takdirde Dünya Kupası’na doğrudan katılım hakkını elde edecek. Ukrayna ise en az bir puan almak zorunda çünkü olası bir mağlubiyet, onları play-off rotasına itebilir.

Aynı saatlerde oynanacak Azerbaycan-İzlanda maçı da grubun dengelerini değiştirebilecek önemde. Fransa, elemelerde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Didier Deschamps’ın ekibi son maçında İzlanda ile 2-2 berabere kalsa da grup liderliğini sürdürdü.

Fransa Ukrayna 11'leri açıklandı:

Fransa 11: Maignan, Digne, Upamecano, Saliba, Kounde, Kante, Kone, Barcola, Cherki, Olise, Mbappe

Ukrayna 11: Trubin, Mykhaylichenko, Mykhavko, Svatok, Zabarnyi, Karaveyev, Nazaryna, Yarmolyuk, Ocheretko, Yaremchuk, Hutsuliak

Fransa Ukrayna mücadelesi Türkiye’de yalnızca Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Ancak farklı ülkelerde bazı yabancı kanallar karşılaşmayı şifresiz olarak futbolseverlerle buluşturacak. ABD’de fuboTV, Arjantin’de Disney+ Premium Argentina, Azerbaycan’da CBC Sport, Brezilya’da ESPN, Fransa’da TF1+ ve Ukrayna’da Megogo platformları maçın yayınını üstlenecek.

Fransa Ukrayna maçını veren kanallar:

Fransa ile Ukrayna arasındaki Dünya Kupası eleme maçı, Fransa’nın başkenti Paris’teki Parc des Princes Stadyumu’nda oynanacak. Stadyum, 47 bini aşkın seyirci kapasitesiyle Fransa’nın en önemli futbol arenalarından biri konumunda. Ev sahibi Fransa, bu stadyumda oynadığı son 13 maçta yalnızca 1 kez yenildi. Mücadele Exxen’den canlı izlenebilecek.

Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.45’te başlayacak. Fransa bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde puanını 13’e çıkararak Dünya Kupası’na katılım hakkını elde edecek. Ukrayna ise puan kaybı durumunda ikinci sıradaki yerini koruyabilmek için diğer maçların sonuçlarını bekleyecek.

Fransa ile Ukrayna arasındaki bu karşılaşma, D Grubu’nun zirve mücadelesini belirleyecek. Fransa sahasında kazanması durumunda gruptan lider olarak çıkmayı garantileyecek. Ukrayna ise deplasmanda alacağı her puanla play-off şansını güçlendirmeyi amaçlıyor.

