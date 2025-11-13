AT-802 yangın söndürme uçağı özellikleri neler Türkiye’de kaç tane var?

Hırvatistan'da Zagreb Havalimanı'na gitmek üzere Rejika Havalimanı'ndan havalanan ancak hava şartları nedeniyle telsiz teması kopan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi uçak düştü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, düşen uçaktaki pilotun şehit olduğunu duyurdu.

Ayrıca Bakanlık tarafından uçağın planlı bakım işlemi için bölgeye gittiği bildirildi.

AT-802 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NELER?

Air Tractor AT-802 Fire Boss, hızlı müdahale imkânı ve yüksek manevra yeteneğiyle Türkiye'de Orman Genel Müdürlüğü'nün filosunda bulunuyor.

Air Tractor AT-802 Fire Boss’un en önemli avantajı, uçuş esnasında göl, gölet veya deniz yüzeyine yaklaşarak 3.100 litrelik su tankını yalnızca 30 saniyede doldurabilmesi.

Uçakta tercih edilen PT6A-67F turboprop motor, yüksek dayanıklılığı ve kısa ısınma süresiyle tanınıyor.

Uçak, 7.257 kg azami kalkış ağırlığıyla iniş yapabilme kapasitesine sahip.

TÜRKİYE’DE KAÇ TANE AT-802 VAR?

Türkiye, toplam 20 adet AT-802 için anlaşma gerçekleştirmişti.

Teslimatlar aşamalı şekilde devam ederken, şu anda envanterde en az 8 adet AT-802’nin aktif biçimde görev yaptığı biliniyor.