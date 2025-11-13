Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

AT-802 yangın söndürme uçağı özellikleri neler Türkiye’de kaç tane var?

Hırvatistan'da telsiz bağlantısı kesilen Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağı düşerken şehit haberinin gelmesiyle birlikte AT-802 modeli uçak araştırma konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AT-802 yangın söndürme uçağı özellikleri neler Türkiye’de kaç tane var?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 23:20
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 23:20

'da Zagreb Havalimanı'na gitmek üzere Rejika Havalimanı'ndan havalanan ancak hava şartları nedeniyle telsiz teması kopan 'ne ait AT-802 tipi uçak düştü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, düşen uçaktaki pilotun şehit olduğunu duyurdu.

Ayrıca Bakanlık tarafından uçağın planlı bakım işlemi için bölgeye gittiği bildirildi.

AT-802 yangın söndürme uçağı özellikleri neler Türkiye’de kaç tane var?

AT-802 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NELER?

Air Tractor AT-802 Fire Boss, hızlı müdahale imkânı ve yüksek manevra yeteneğiyle 'de Orman Genel Müdürlüğü'nün filosunda bulunuyor.

Air Tractor AT-802 Fire Boss’un en önemli avantajı, uçuş esnasında göl, gölet veya deniz yüzeyine yaklaşarak 3.100 litrelik su tankını yalnızca 30 saniyede doldurabilmesi.

Uçakta tercih edilen PT6A-67F turboprop motor, yüksek dayanıklılığı ve kısa ısınma süresiyle tanınıyor.

Uçak, 7.257 kg azami kalkış ağırlığıyla iniş yapabilme kapasitesine sahip.

AT-802 yangın söndürme uçağı özellikleri neler Türkiye’de kaç tane var?

TÜRKİYE’DE KAÇ TANE AT-802 VAR?

Türkiye, toplam 20 adet AT-802 için anlaşma gerçekleştirmişti.

Teslimatlar aşamalı şekilde devam ederken, şu anda envanterde en az 8 adet AT-802’nin aktif biçimde görev yaptığı biliniyor.

ETİKETLER
#Türkiye
#uçak kazası
#hırvatistan
#orman genel müdürlüğü
#At-802
#Yangın Söndürme Uçağı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.