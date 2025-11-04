Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Piyasa değeri 450 bin TL! Hepsi faturasız ele geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekipleri 150 adet faturasız yabancı menşeili parfümü ele geçirdi. Parfümlerin piyasa değerinin 450 bin TL olduğu öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Piyasa değeri 450 bin TL! Hepsi faturasız ele geçirildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 10:56

Eskişehir'de jandarma ekiplerince piyasa değeri 450 bin TL olan 150 adet faturasız yabancı menşeili parfüm ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

FATURASIZ PARFÜMLER PİYASAYA SÜRÜLECEKTİ

Edinilen bilgilere göre; Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 1 şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettiği faturasız yabancı menşeili parfümleri elde etmek maksadıyla piyasaya süreceği öğrenildi. Ekiplerce konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

Odunpazarı İlçesi'nde olduğu tespit edilen şüpheli şahsın aracında yapılan aramada, piyasa değeri 450 bin TL olan 150 adet çeşitli markalara ait faturasız yabancı menşeili parfüm ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Saraçlar çetesine operasyon! 1.8 milyar TL'lik hesap hareketi şoke etti: Çok sayıda gözaltı var
ETİKETLER
#haksız kazanç
#Jandarma Operasyonu
#Faturasız Parfüm
#Kaçak Ürün
#Yabancı Menşeili Parfüm
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.