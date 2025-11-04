Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Saraçlar çetesine operasyon! 1.8 milyar TL'lik hesap hareketi şoke etti: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi: İzmir'de Saraçlar çetesine yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 2’si kamu personeli olmak üzere 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarda; yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL tutarında para hareketi tespil edildi.

Saraçlar çetesine operasyon! 1.8 milyar TL'lik hesap hareketi şoke etti: Çok sayıda gözaltı var
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2025
09:20
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
09:44

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Saraçlar suç örgütüne yönelik bir düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda; Torbalı, Kemalpaşa, Bornova, Karabağlar, Güzelbahçe ve Foça ilçelerinde belirlenen adresler baskın yapıldı.

Saraçlar çetesine operasyon! 1.8 milyar TL'lik hesap hareketi şoke etti: Çok sayıda gözaltı var

Soruşturmada şahısların, "Örgüt Üyeleri ve Bağlantılı Kişilerin , , Madde Ticareti, Nitelikli , Resmi Belgede Sahtecilik ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarına karıştıkları tespit edildi:

2 MİLYAR TL'YE YAKIN VURGUN

MASAK verilerine göre; şüphelilere ait hesaplarda; yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL tutarında para hareketi bulunmuş, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması yönünde işlem başlatılmıştır.

Saraçlar çetesine operasyon! 1.8 milyar TL'lik hesap hareketi şoke etti: Çok sayıda gözaltı var

21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda; 2’si kamu personeli olmak üzere 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan adli aramalarda ise 20 gram esrar, suça konu 3 adet çek, 1 adet 1.000.000 TL değerinde senet, 98 adet zanax hap, 34 adet kurusıkı fişi ele ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER
CHP’nin kurultay davasında flaş gelişme!
FETÖ'ye 'Signal' darbesi! 19 şüpheli yakalandı
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#operasyon
#uyuşturucu
#rüşvet
#yakalama
#suç örgütü
#yağma
#Gündem
