Piyasa değeri tam 1 milyon euro! Fenomenlerden lüks saat üzerinden komisyon vurgunu

06 Eylül 2024 10:30 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 10:38

İstanbul'da hayrete düşüren bir operasyonla vergi kaçakçılığı önlendi. İstanbul emniyeti, dudak uçuklatan fiyatlardaki lüks saatlerin sahipleri tarafından 'satış komisyonu' karşılığında elden çıkarıldığını tespit etti. 5 lüks semte operasyon düzenlendi. Saatleri satanların arasında sosyal medya fenomenleri ve ünlü iş insanları da bulunurken, dünyada sadece 170 adet olduğu bilinen bir saatin değerinin tam 1 milyon euro olduğu öğrenildi.

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İstanbul emniyeti, aralarında ünlüler ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu sosyetik isimlerin de bulunduğu ultra lüks saatlerle vergi kaçırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. 3'ü Nişantaşı olmak üzere 4 Şişli'de, 1'i de Kadıköy Bağdat Caddesi'nde olan 5 lüks saat mağazasında denetim yaptı.

KOMİSYON DA ALIYORLARMIŞ

İş yerlerine yönelik denetimlerde, komisyon karşılığında satış yapılması için sahiplerinden teslim alınan ikinci el veya sıfır lüks saatlerin el altından satışa sunulduğu tespit edildi.

FATURA BEYAN EDİLMİYOR

375 bin dolara kadar fiyatlarla satışa sunulan saatlerin vergi ödememek için ücretin elden yapılan ödemelerle alındığı belirlendi.

Mağaza sahiplerinin saatleri nereden temin ettikleri, saatlerin yurt dışından nasıl getirildiği ve kayıt dışı lüks saat ticareti üzerinden kara para aklama suçunun işlenip işlenmediği araştırılıyor.

Sabah'ın haberine göre; Faturası beyan edilemeyen toplamda 4 milyon dolar değerindeki 178 lüks saat incelemeye alındı.

Öte yandan bir ismin sosyal medya üzerinden 1 milyon euro'luk (38 milyon TL) saat de polisin radarına girdi.

DÜNYADA SADECE 170 TANE VAR

Yurtdışından getirilen ve dünyada sadece 170 adet olduğu ileri sürülen saatin Çinli bir milyarderden Real Madrid'li bir futbolcuya satılan saatin son sahibinin ise Türkiye'de hayvancılık işiyle uğraşan bir iş insanı olduğu ve saati satılması için bu işyerine bıraktığı tespit edildi.