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 | Onur Kaya

PKK yöneticilerine af gelecek mi? Güvenlik kaynakları noktayı koydu

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütünün tüm bileşenlerine silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapmasının ardından yeni Suriye hükümeti ile PYD/YPG arasında anlaşma imzalandı. Buna göre Suriye'nin tamamında ateşkes ilan edilerek çatışmalara son verilecek. Gazeteci Sinan Burhan, yaşanan bu kritik gelişmeye ilişkin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgileri aktardı. Buna göre, Türkiye'nin son anlaşmadan umutlu olduğu, teröristlerin silah bırakacağı noktaların bile belirlendiği öğrenildi. Ayrıca terör örgütü mensuplarına uygulanacak af yasasının kimleri kapsayacağı konusunda da Ankara'nın sergileyeceği tavır belli oldu.

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PKK yöneticilerine af gelecek mi? Güvenlik kaynakları noktayı koydu
KAYNAK:
tv100
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 12:46

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının terör örgütünün Irak ve Suriye'deki uzantılarını kapsayıp kapsamadığı tartışma konusu olurken çarpıcı bir gelişme yaşandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'nin elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında anlaşma imzalandı.

Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden anlaşmaya göre çatışmalara son verilecek, YPG üyeleri Suriye ordusuna katılacak. Anlaşmada, Kuzeydoğu Suriye'deki sivil ve askeri kurumların (sınır kapıları, havaalanları, petrol kuyuları ve gaz sahaları dahil) yeni Suriye yönetimine entegre edileceği belirtildi.

Gazeteci Sinan Burhan, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından güvenlik kaynaklarından edindiği bilgileri TV100'de katıldığı programda aktardı. Suriye yönetimi ile PYD/YPG arasında imzalanan anlaşmanın en önemli maddelerinden birinin, 'sınır güvenliği ile petrol ve suyun Suriye merkezi otoritesinin kontrolünde kalması' olduğunu söyleyen Sinan Burhan şu ifadeleri kullandı:

"TERÖRİSTLERİN SİLAH BIRAKMA NOKTALARI BELLİ"

"Ankara’nın tezleri şu; ateşkes diye bir şey yok, silahları bırakma ve teslim olma durumu var. Asıl önemli konu şu; güvenlik kaynakları ‘bu süreçten umutluyuz o yüzden silah bırakma noktaları dahi tespit edildi’ diyor. Yani PKK terör örgütü kongreyi topladıktan sonra YPG ile beraber silahları bırakma kararı aldıktan sonra, silahlar belli bir noktalara götürülüp teslim edilecek."

PKK YÖNETİCİLERİNE AF GELECEK Mİ?

Silah bırakan terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin akıbetiyle ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Burhan, söz konusu isimlere af gelip gelmeyeceği konusunda şunları söyledi:

"Birincisi, başka bir ülkenin vatandaşları olanlar o ülkelerin hukukuna göre oraya gidecekler. Türkiye’de doğup büyümüş, terör örgütü mensuplarında suç işlememiş olanlar serbest bırakılacak. Konuşulan maddelerden biri de bu. Terör örgütü üst düzey yöneticilerine ve suça karışmış olanlara kesinlikle af yok.

"MECLİS'TE YASAL DÜZENLEME YAPILACAK"

İkincisi itirafçılık ve etkin pişmanlık meselesi var. Buna ilave yasal düzenleme ihtiyacı var ise Meclis'e atıfta bulunulmuştu. Dolayısıyla var olan terörle mücadeledeki düzenlemeye ihtiyaç varsa buna da uygun düzenleme yapılacak. Bu konular şu anda Ankara’da her türlü çalışma, hem yasal hem idari hem de hukuki çalışmalar ve altyapı tamamlanmış gözüküyor bu akşam imzalana anlaşmada bunun devamı gibi."

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