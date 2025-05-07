PKK’dan 60 maddelik talep! Nagehan Alçı: '7’si kabul edilse yeter' havası var

PKK’nın kongre toplayarak silah bırakma kararı açıklaması beklenirken Gazeteci Nagehan Alçı’nın aktardığı kulis bilgilerine göre, örgütün 60’tan fazla maddelik bir talep listesi hazırladığı öne sürüldü. Kongre toplanması için Malazgirt, Erbil gibi yerlerin adı geçerken Alçı tanıdık bir şehrin de yeniden gündeme geldiğini iddia etti.

Gazeteci Nagehan Alçı, TGRT Haber’de katıldığı Medya Kritik programında çözüm süreciyle ilgili dikkat çekici kulis bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Alçı, PKK’nın bu ay içinde kongre düzenleyeceği ve örgütün feshedilmesi yönünde önemli adımların gündemde olduğunu ifade etti.

"60-65 MADDELİK PKK'NIN TALEP LİSTESİ VAR" İDDİASI

Alçı kulis bilgilerini paylaşarak PKK’nın 60 ila 65 maddelik bir talep listesi hazırladığını öne sürdü. Bu listenin tamamının kabul edilmesi yönünde bir dayatma olmadığını ifade eden Alçı “7’si kabul edilse de olur” şeklinde bir yaklaşımın öne çıktığını söyledi. Listede yer alan talepler arasında alfabeye bazı harflerin eklenmesi gibi kültürel ve sembolik adımlar bulunduğu, ancak resmi dil talebi gibi maddelerin devlet nezdinde karşılık bulmayacağının örgüt tarafından da bilindiği belirtildi.

Devlet kanadının bu süreci “pazarlık” değil, “fesih ve silah bırakma” şeklinde kırmızı çizgilerle ilerlettiğini söyleyen Alçı’nın aktardığına göre “Kendinizi gerçekten feshediyor musunuz? Silahları gömüyor musunuz?” gibi net sorular önkoşul.

KONGRE İÇİN YENİDEN OSLO ADI GEÇTİ

PKK’nın planladığı kongrenin nerede toplanacağı konusunda ise çeşitli ihtimaller konuşuluyor. Erbil ve Süleymaniye'nin öne çıktığını belirten Alçı, Oslo'nun da kulislerde yeniden dillendirildiğini ancak bu seçeneğin önceki süreçteki olumsuz çağrışımları nedeniyle zayıf kaldığını aktardı.

BAHÇELİ'NİN DOKUNUŞU "PAMUKLARA SARIYORUM" MESAJI

Programda çözüm sürecine dair siyasi semboller de ele alındı. Alçı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM'de Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafına dokunmasını "Bu süreci önemsiyorum, pamuklara sarıyorum" mesajı olarak yorumladı.