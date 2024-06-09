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PKK'lı teöristler Deyrizor'da bir sivili öldürdü

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 Haziran 2024 21:04 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 21:05
PKK&#039;lı teöristler Deyrizor&#039;da bir sivili öldürdü

Türk güvenlik güçlerinin köşeye sıkıştırdığı PKK, Suriye'de gerçekleştirdiği eylemde bir sivili öldürdü.

PKK/YPG'li teröristler, Suriye'nin Deyrizor ilinde işgal ettiği Direnç köyünde alıkoyduğu bir sivili öldürdü. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler, işgal ettiği Direnç köyünde bugün sabah saatlerinde bir sivili alıkoydu.

Henüz belirlenemeyen bir köye götürülen A.H.D, teröristlerce silahla ateş açılarak öldürüldü. PKK/YPG’li teröristler, A.H.D'nin cesedini daha sonra kaçırdıkları köyün yakınlarına bıraktı.

PKK'lı teöristler Deyrizor'da bir sivili öldürdü - 1. Resim

KÖY HALKI AYAKLANDI

A.H.D'nin cesedinde derin kesiklerin bulunduğu ve vücudunun farklı bölgelerinde çeşitli işkence izlerinin yer aldığı belirtildi. A.H.D'nin öldürüldüğünü haber alan köy halkı, yolları keserek PKK/YPG'li teröristleri protesto etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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