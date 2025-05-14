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 | Emir Yücel

PKK’nın feshi ekonomiye henüz yansımadı! TÜSİAD ve meslek odalarına sessizlik eleştirisi

Silahlı terör örgütü PKK, kongresini toplamasının ardından beklenen açıklamayı duyurdu. Yapılan açıklamada terör örgütünün silah bırakacağı ve kendisini feshedeceklerini ifade etti. Yaşanan bu tarihi gelişmeyi Tgrthaber.com'a değerlendiren Emekli Tuğgeneral İbrahim Büyükbaş; '47 yıllık terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararına rağmen ekonomide beklenen iyileşme gerçekleşmedi' diyerek TÜSİAD ve diğer meslek odalarına seslendi. İşte detaylar...

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PKK’nın feshi ekonomiye henüz yansımadı! TÜSİAD ve meslek odalarına sessizlik eleştirisi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 19:03
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 19:17

PKK terör örgütü 47 yıllık sürecin ardından silah bırakma kararı alarak fesih metnini yayınladı. Türkiye uzun yıllar mücadele ettiği terör örgütünü, ağır darbeler sonucunda ülke sınırlarının dışına itti.

PKK’nın feshi ekonomiye henüz yansımadı! TÜSİAD ve meslek odalarına sessizlik eleştirisi

Son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde atılan adımlarla, PKK'nın tamamen tasfiyesi sağlandı.

PKK’nın feshi ekonomiye henüz yansımadı! TÜSİAD ve meslek odalarına sessizlik eleştirisi

Terörsüz Türkiye yolunda atılan bu büyük adımın sürecini ve sonrasında yaşanılanları, uzun yıllar PKK ile mücadele eden Emekli Tuğgeneral İbrahim Büyükbaş Tgrthaber.com için yaptığı özel röportajda değerlendirdi.

TÜSİAD'A SESSİZLİK ELEŞTİRİSİ

PKK'nın silah bırakması ve kendisini feshetmesi sonrasında ekonomide beklenen olumlu gelişmeler henüz gerçekleşmedi. Emekli Tuğgeneral İbrahim Büyükbaş, en ufak siyasi gerilimde borsanın düşmesi ve dövizin yükselmesi gibi anormal piyasa tepkilerinin, Türkiye'ye yönelik organize manipülasyonların göstergesi olduğunu belirtirken, Türk Tabipler Birliği, TÜSİAD ve çeşitli meslek odaları gibi kuruluşların bu süreçte sessiz kalmasını da ayrıca eleştirdi.

PKK’nın feshi ekonomiye henüz yansımadı! TÜSİAD ve meslek odalarına sessizlik eleştirisi

Büyükbaş; 'Her konuda fikir beyan eden bu oluşumlar, şimdi dut yemiş bülbül gibi. Yine kaybedenleri oynuyorlar' dedi.

"BU MİLLET BUNLARI UNUTMAYACAKTIR!"

PKK terör örgütünün silah bırakması ve kendisini feshetmesi gibi büyük ve olumlu gelişmenin ekonomiye yansımamasını, çeşitli kesimlerin Türkiye'nin huzurunu bozma çabalarına bağlayan Büyükbaş, bu kesimlerin istikrarı hedef alan bir psikolojik savaş yürüttüğünü ifade etti.

'Bu necip millet, yapılanları ve yapanları asla unutmayacaktır' diyerek Türk halkının bu oyunlara karşı uyanık olması gerektiğini ifade etti.

PKK’nın feshi ekonomiye henüz yansımadı! TÜSİAD ve meslek odalarına sessizlik eleştirisi

"ORTAK BİR DURUŞ ŞART!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörle mücadeledeki kararlı duruşuna tüm siyasi partilerin ve iş dünyasının destek vermesi gerektiğini söyleyen Büyükbaş; 'Ortak bir duruş sergileyerek terörden temizlenen ülkemizin, ekonomik anlamda da refaha kavuşmasını sağlamalıyız' dedi.

PKK’nın feshi ekonomiye henüz yansımadı! TÜSİAD ve meslek odalarına sessizlik eleştirisi

"BİRİZ VE KARDEŞİZ!"

Türkiye’nin gücünün çeşitliliğinden geldiğini ifade eden Büyükbaş; ‘Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı, Laz’ı ve Çerkes’iyle bu toprakların evlatlarının tarih boyunca kardeşçe yaşadığını hatırlattı. “Ben Türk’üm, ben Kürt’üm, ben Arap’ım, ben Fars’ım. Peygamber efendimizin ümmetinden olan herkes benim kardeşimdir’ diyerek bu topraklarda yaşayan her milletin ve inancın vatanın bir parçası olduğunun altını çizdi.

PKK’nın feshi ekonomiye henüz yansımadı! TÜSİAD ve meslek odalarına sessizlik eleştirisi

Büyükbaş, Türk olmayan Türkçülerin, Kürt olmayan Kürtçülerin ve onlara inananların çıkardığı suni ayrılıkların, dış güçlerin bölme ve birbirine düşürme stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti. ‘Uyanık olma zamanı. Bizi bölmek isteyenlere asla fırsat vermemeliyiz. Unutmamalıyız ki başka Türkiye yok’ diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

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#Ekonomi
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