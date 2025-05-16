PKK'nın feshi sonrası Irak'tan tarihi çağrı! 'Türkiye'nin kararlı mücadelesini destekliyoruz'

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, PKK’nın fesih sürecine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Tgrthaber.com Yazarı Güngör Yavuzaslan'a konuşan Salihi, bu kararın sadece Türkiye için değil, tüm bölge halkları için bir dönüm noktası olduğunu vurgularken, 'Terör örgütünün feshi bölgemize huzur getirecektir' dedi. İşte dikkat çeken röportajın detayları...

Terör örgütü PKK’nın 47 yıl sonra silah bırakıp kendisini feshettiğini duyurmasından sonra bölgeden çeşitli açıklamalar da beraberinde geldi. Son olarak Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Tgrthaber.com Yazarı Güngör Yavuzaslan ile yaptığı röportajda; Alınan bu karar sadece Türkiye’yi değil tüm bölgeyi olumlu anlamda etkileyecektir’ dedi. İşte dikkat çeken röportajın ayrıntıları…

HUZUR VE İSTİKRAR DÖNEMİ BAŞLIYOR!

Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, PKK’nın fesih sürecini bölgedeki istikrarsızlığı ortadan kaldıracak tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu süreçteki kararlı duruşunu öven Salihi, “PKK’nın feshi, bölgemize refah, huzur ve istikrar sağlayacaktır. Bu karar, halklar arası kardeşliği pekiştirecek ve terörsüz bir Türkiye’yi mümkün kılacaktır. Ana vatanımızın güvenliği ve istikrarı bizim önceliğimizdir. Ancak bu adım, tüm bölgenin terörden arınması anlamına geliyor” dedi.

“IRAK’TA EKONOMİK KALKINMA HIZLANACAK!”

PKK’nın faaliyetlerinin Irak’ta da hissedildiğine dikkat çeken Salihi, özellikle Türkmen bölgelerinde örgütün tehdit oluşturduğunu belirtti. Fesih kararının Irak’a olumlu etkiler sağlayacağını ifade eden Salihi; ‘Bu karar, ‘Kalkınma Yolu Projesi’ gibi stratejik projelerin önündeki engelleri kaldırıyor. Türkmen bölgeleri başta olmak üzere tüm Irak’ta istikrar ve ekonomik kalkınma hızlanacak’ diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN KARARLI MÜCADELESİ DESTEKLENMELİDİR!”

Salihi, Irak hükümetinin PKK’nın gerçek yüzünü anlamakta geç kaldığını, ancak artık tehdidin boyutlarının fark edildiğini söyledi. Fesih kararının Iraklı yetkililer tarafından olumlu karşılandığını belirten Salihi; ‘Irak hükümeti, PKK’nın silah bırakma sürecine destek olmalı ve Türkiye’nin kararlı mücadelesini daha etkin bir şekilde desteklemelidir’ çağrısında bulundu.

YENİ BİR FIRSAT DOĞUYOR!

PKK’nın fesih sürecinin Türkmenler üzerindeki etkilerine de değinen Salihi, örgütün bölgedeki faaliyetlerinin Türkmenler için sürekli bir tehdit oluşturduğunu hatırlattı. Salihi; ‘Bu süreç, Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde güvenliği ve istikrarı artıracak. Türkmenler artık enerjilerini kalkınma ve bölgesel iş birliği projelerine yoğunlaştırabilecek. Halkımızın refah seviyesinin yükselmesi için bir fırsat doğuyor” dedi.