PKK'nın sözde seçimi... MSB'den net mesaj: Oldubittiye fırsat verilmeyecek!

29 May 2024 16:58 - Güncelleme : 29 May 2024 17:03

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü PKK’nın Suriye’de sözde yerel seçim hazırlıklarına ilişkin sorulara şu cevapları verdi:

“Terör örgütü, üçüncü tarafların verdiği cesaret ve destek ile kendini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Sözde seçim çalışmaları Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez bir durum olduğu gibi bölgede huzurun ve barışın sürdürülebilmesi açısından olumsuz etkiler doğurabilecek potansiyele de sahiptir.

Dün MGK bildirisinde ifade edildiği gibi; Irak ve Suriye’de gasp ettiği toprakları terör yuvası hâline getiren PKK/KCK-PYD/YPG’nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceğini, millî güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz"

KANUN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Komisyonunda görüşülen Kanun değişiklik teklifi haberlerine yönelik29.05.2024 16:47 olarak şu bilgileri paylaştı:

“Taslak Kanun maddelerinin görüşülmesi halen mecliste Milli Savunma Komisyonunda devam etmektedir. Taslak Kanun maddelerinde Makam ve görevlere ilişkin unvanlar kullanılarak yapılan beyanlar dışında beyanat verilmesi konusunda bir sınır yoktur.

Mevcut düzenleme ile sadece geçici suretle ve görev nedeniyle sahip olunan makam ve görev unvanlarının kullanılmasına sınırlama getirmek amaçlanmıştır. Söz konusu düzenleme henüz taslak aşamasındadır ve komisyonda görüşülmektedir. Komisyonda uygun bulunması halinde meclis genel kurulunda da görüşülecektir. Henüz yasalaşmamış bir düzenleme üzerinden tartışma oluşturmanın hiç kimseye faydası yoktur"

PKK'YA AĞIR DARBE: BİN 92 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Eli kanlı terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin de bilgi veren MSB kaynakları, 1 Ocak’tan bugüne kadar 1.092 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; 44’ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak’tan bugüne kadar 1.092 terörist etkisiz hâle getirilmiştir."