MHP'den Özgür Özel'e sert tepki: PKK'nın siyasi acentesi...

29 May 2024 14:20 - Güncelleme : 29 May 2024 14:21

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada; CHP'nin yerel seçimlerden sonra sağduyu, itidal ve dengeyi büsbütün yitirdiği belirtti. Yalçın, CHP'nin İnönü döneminin 'tehlikeli siyaset oyunlarını' taklit sürecine girdiğini savundu.

"Yerel seçimlerin muvakkat sonuçlarıyla cesaretlenip gazlanan CHP'de kuvve halindeki darbeci, vesayetçi ve müdahaleci zihniyetin, fiiliyata geçmeye başladığı müşahede edilmektedir" yorumunda bulunan Yalçın, CHP'nin politika geleneklerinin temel taşlarını oluşturan "yalan, haksız isnat, haysiyet cellatlığı ve iftiranın", programlı kampanyalara dönüştüğünü belirtti.

"Siyasi hayatının tamamı demokrasi mücadelesiyle geçen ve bu uğurda şehitler veren MHP'nin, aynı süre zarfında "üniformacı ve postalcı CHP zihniyetiyle de uğraştığını" vurgulayan Yalçın; CHP yönetiminin, polemikle işin içinden sıyrılmaya, siyasi hücumları gerçekleri çarpıtarak savuşturmaya çalıştığını kaydetti.

"PKK'NIN SİYASİ ACENTESİYLE İŞ TUTTUĞUNU GÖZLERDEN UZAKLAŞTIRMA ÇABASININ BİR PARÇASIDIR"

Yalçın, Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelttiği soruları anımsatarak, şöyle devam etti:

"CHP'nin, partimizle alakası bulunmayan bir menfur cinayeti günlerdir diline dolaması, PKK'nın siyasi acentesiyle iş tuttuğunu gözlerden uzaklaştırma çabasının bir parçasıdır. Buradan CHP yönetimine açık açık sesleniyoruz. Eğer sözünüzün eriyseniz, eğer ciddiyseniz, iftira ve haksız isnat yerine, hukuk yolunu işletiniz. Adliye önlerinde kuyruk olup adalete müracaat ediniz. Temcit pilavı gibi ısrarla kamuoyu gündeminde tuttuğunuz cinayetle ilgili elinizde ne belge, ne bilgi varsa mahkemeye ulaştırınız. Laf kalabalığı yapmayınız. Tribünlere oynamayınız. Hepsinden de önemlisi, Sayın Genel Başkanımızın yaman sorularını bir an önce cevaplayınız. Sıkıysa PKK'nın siyasi kolu olan DEM Parti ile ne iş çevirdiğinizi halka açık açık anlatınız."

"CHP, PKK VE FETÖ İLE HESAPLAŞIP, TÜRK MİLLETİ İSE HELALLEŞEBİLECEK MİDİR?

Siyasetteki "yumuşama" ifadesine değinen Yalçın, "Yumuşamadan bahis açılıyorsa, böyle bir şeye ihtiyaç hissediliyorsa, ilk önce normalleşmenin gerçekleşmesi gerekir. Normalleşme ise önce hesaplaşma daha sonrada helalleşme ile mümkündür. CHP, PKK ve FETÖ ile hesaplaşıp, Türk Milleti ise helalleşebilecek midir?" diye sordu.