PKK'ya üst düzey darbe! Sözde özel kuvvetler grup komutanı yakalandı

21 May 2024 20:08 - Güncelleme : 21 May 2024 20:16

Hakkari'de askeri araç şarampole devrildi: Yaralı askerler var

Hakkari'de askeri araç şarampole devrildi: Yaralı askerler var

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesi operasyonlarıyla ağır kayıplar veren terör örgütü PKK'ya yurt içi operasyonlarla da darbe vuruluyor.

Manisa'da düzenlenen operasyonda örgütün sözde üst düzey bir yöneticisi yakalandı.

EMNİYET DEŞİFRE ETTİ

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi için harekete geçti.

SÖZDE KOMUTAN TUTUKLANDI

Buna göre; hakkında sözde 'özel kuvvetler grup komutanı' olarak faaliyet gösterdiği şeklinde bilgiler elde edilen F.E.H. (33) isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen F.E.H. isimli terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.