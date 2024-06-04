PKK/YPG üyesi terörist Bursa’da yakalandı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Haziran 2024 22:34 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 22:39
Güvenlik güçleri terör örgütlerine darbe vurmaya devam ediyor. Bursa emniyeti arama kaydı bulunan PKK/YPG üyesi teröristi özel bir operasyonla ele geçirdi.
Bursa'da PKK/YPG üyesi yakalandı. Bursa'nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri terör örgütü PKK/YPG üyesini kıskıvrak gözaltına aldı.
OPERASYONLA YAKALANDI
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce aranan PKK/YPG üyesi M.M.(28)'nin Bursa'nın İnegöl ilçesinde saklandığı tespit edildi. İhbarı alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Mahmudiye mahallesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
ADLİ İŞLEMLERİ BAŞLADI
Operasyonda PKK-YPG üyesi M.M. (28) saklandığı adreste yakalandı. Yakalanan şahıs, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı