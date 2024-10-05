Plajda vapuru görenler şaşkınlığa uğradı! Yüzerken faciadan döndüler

05 Ekim 2024 19:39 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 19:43

Bartın Amasra'da bir vapur fırtınanın etkisiyle plaja kadar sürüklendi. O sırada denizde yüzenler üzerlerine doğru gelen vapuru görünce şaşkınlığa uğradı. Vapur karaya oturunca son anda durabildi.

Amasra Limanı'nda restoran olarak halkın kullanımına açılan vapur sürüklenerek denizde yüzen insanları korkuttu. Çıkan fırtınada çapası hasar alınca plaja doğru sürüklendi. Denizde yüzenler üzerlerine doğru gelen vapuru görünce son anda kaçtı.

Şehit Necati Gürkaya isimli vapur, fırtınada çapası hasar alınca yeniden çapa atmak istenilirken kontrolden çıktı. Sürüklenen vapur, Amasra halk plajında karaya oturdu. Geminin sürüklendiği anlarda denizde yüzenlerin olduğu ve karadaki arkadaşlarının uyarısı ile hızla plaja çıktığı ve facianın eşiğinden dönüldü.

Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı tarafından vapuru kurtarma çalışması başlatılırken, Kaymakam Kadir Perçi de olay yerine gelerek incelemede bulundu.