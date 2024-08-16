Polis alarma geçti! Park halindeki araçtan çıkanlar şoke etti!

16 Ağustos 2024 10:42 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 10:44

Batman'da gelin ve damada yapılan sürpriz şoke etti: Sahneye çıktı, yılanı çıkarttı

Batman'da gelin ve damada yapılan sürpriz şoke etti: Sahneye çıktı, yılanı çıkarttı

Bursa'da hareketli anlar yaşandı. Polis ekipleri vatandaşlardan gelen ihbar üzerine park halindeki kazalı bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada pompalı tüfek ve atışa hazır tabanca ele geçirdi.

POLİS EKİPLERİ DİDİK DİDİK ARADI

Polisi alarma geçiren olay park halinde kazalı ve şüpheli olarak duran aracı gören vatandaşların ihbarıyla başladı. İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Polis şüpheli olarak duran hafif ticari aracı alınan izinlerin ardından didik didik aradı.

POMPALI TÜFEK VE ATIŞA HAZIR TABANCA ELE GEÇİRDİ

Görünüş itibariyle hiç bir şey gözükmeyen araçta detaylı arama yapılınca polis bile şaşkına döndü. Araçta pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi. Aracın içindeki tabancanın atışa hazır olması dikkatlerden kaçmadı. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.